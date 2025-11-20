Carnaval del País en Calle Corrientes: así fue la inauguración de la fiesta más importante de Gualeguaychú

El Teatro Astros , ubicado en la famosa Calle Corrientes , se llenó de colores y ritmo para hospedar la inauguración del Carnaval del País, uno de los eventos culturales más importantes y emblemáticos de la Argentina que se realiza hace más de 40 años en Gualeguaychú .

Directo de la provincia entrerriana, el espectáculo trajo a la Ciudad de Buenos Aires una comparsa y 50 bailarinas para dar inicio a su nueva edición. Además de mucha música y baile, el evento contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellas Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

En diálogo con MDZ , José Juan El Kozah, miembro de la Comisión de Carnaval y representante de la comparsa Kamarr, contó que la inauguración buscaba ser una "muy pequeña muestra" de lo que es el verdadero espectáculo de Gualeguaychú .

De esta forma, luego del cocktail de bienvenida, se realizó un pequeño show en el escenario del teatro, que fue presentado por Mariano Peluffo, Camila Luján y Silvio Solari, histórico locutor del carnaval . Las bailarinas y la comparsa, con sus coreografías y vestuarios, se lucieron y dejaron en evidencia toda la dedicación, trabajo y cariño que hay detrás del espectáculo. Posteriormente, el dúo Roze tocó algunas canciones para cerrar con palmas y más música.

Frente a la pregunta de por qué decidieron hacer la apertura en Buenos Aires, El Kozah explicó que "desde la productora nos dijeron que una alternativa linda sería lanzar el carnaval en este lugar, y nos pareció una buena idea, aparte con un acompañamiento importante".

carnaval gualeguaychu Así entraban las bailarinas al escenario. Lucía Simoncelli

Y es que en el Teatro Astros no solo asistió el intendente Mauricio "Palito" Davico, sino también el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Más tarde, se sumaron Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos, y Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados. Por otro lado y fuera de la política, si bien no cantó, también estuvo presente Ariel Puccheta, líder y voz del grupo musical Ráfaga. Fue invitado por Davico, quien luego contó que el cantante es "como un hermano".

Daniel Scioli estuvo presente y anunció "las mejores expectativas" para el turismo

En diálogo con la prensa, Scioli declaró que este fin de semana "va a ser un movimiento extraordinario", por lo que tiene "las mejores expectativas" para el turismo en el país. "Los niveles de ocupación está arriba del 80%, el pasaje colmado: las aerolíneas, los trenes, los micros", detalló.

"Hay un gran entusiasmo. Siento que la última lección fue un punto de inflexión en generar humildad, expectativa, confianza a la gente, ganas de viajar, ganas de disfrutar y Argentina tiene para todos los gustos y todos los presupuestos", agregó.

Frente a la pregunta de la inauguración en Ciudad de Buenos Aires, dijo que le parecía correcto que se realice allí porque "es un evento nacional que se muestra a toda la Argentina y al mundo". Por otro lado, contó que en 2026 sería mayor la cantidad de turistas en Gualeguaychú por el carnaval: "hablan de 200.000 personas, este año fue de 150.000", indicó.

carnaval gualeguaychu Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Scioli, Secretario de Turismo, y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Argentina.gob

Luego de 48 años, el carnaval de Gualeguaychú es Fiesta Nacional

Una vez finalizado el show, el intendente Davico dio unas palabras de agradecimiento y explicó la gran importancia que tiene el carnaval para la ciudad. "Genera cosas muy positivas, no solo por el arte, por la cultura, sino también por el trabajo: es el mayor ingreso económico que tiene Gualeguaychú", contó.

Por otro lado, contó el detrás de escena de un hecho muy importante para todos los gualeguaychuenses: la oficialización del carnaval como Fiesta Nacional. De esta forma, agradeció a Menem y Scioli, quienes "trabajaron en conjunto" para que, luego de 48 años, se logre. En esta línea, destacó también la colaboración entre sector público y privado para que tanto la inauguración como el carnaval se puedan realizar.

Posteriormente, Ricardo Saller, presidente de la comisión del Carnaval del País, subió al escenario para recibir un reconocimiento otorgado por el gobernador Frigerio. A modo de cierre, el intendente recordó que esta nueva edición tendrá "muchas novedades", entre ellas una transmisión vía streaming, y 11 noches de carnaval: todos los sábados de enero, todos los de febrero y el lunes y martes feriado.