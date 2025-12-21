El fin de "Tenazas": detuvieron al hombre que robaba usando una máscara de payaso en José C. Paz

El hombre y su cómplice estan acusados de cometer robos violentos en José C. Paz, donde hace algunos días asaltaron violentamente a un vecino.

Los dos detenidos eran reconocidos por cometer una serie de robos en José C. Paz.

La Policía Bonaerense logró la detención, luego de varios allanamientos, de Ezequiel Leiva y Jorge Aguilar, mejor conocido como el “Tenazas”, reconocido también por utilizar una máscara de payaso, donde hace algunos días habían asaltado a un vecino en el barrio Sarmiento. Ambos eran reconocidos por cometer varios actos delictivos en José C. Paz.

Los dos delincuentes detenidos habían sido protagonistas de un robo esta semana, donde se los observa bajar de un vehículo para robarle las pertenencias a un vecino que se encontraba sacando cosas del baúl de su auto.

El robo había ocurrido en Padre Ustarroz, entre Juan B. Justo y Tomás Guido, donde, además de robarle las pertenencias, habían golpeado al hombre en la cabeza con un arma de fuego y, antes de huir, realizaron disparos al aire desde dentro del rodado.

Vestido de payaso y armado así asaltaron a un vecino de José C. Paz Aguilar ya había sido denunciado por varios vecinos del barrio luego de haber cometido varios robos en la zona. Había sido apodado el Tenazas debido a que en una de sus manos solo tiene tres dedos.