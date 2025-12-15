Vestido de payaso y armado: le dicen "el Tenazas" y así asaltó a un vecino de José C. Paz

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el robo. Uno de los delincuentes es conocido como “Tenazas”.

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un vecino sufrió un robo. Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que dos delincuentes, uno de ellos con máscara de payaso, se bajaron de un auto y asaltaron al hombre.

Video: el momento en el que dos ladrones asaltaron a un vecino de José C. Paz Vestido de payaso y armado así asaltaron a un vecino de José C. Paz El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cerca de las 10.30, en la calle Padre Ustarroz, entre Juan B. justo y Tomas Guido. Una cámara de seguridad de la zona captó en vivo como dos ladrones se bajaron de auto negro y lo amenazaron.

En el video se ve que uno de ellos llevaba una máscara de payaso. Según trascendió, el sospechoso es conocido como “Tenazas” porque tiene tres dedos en cada mano.

En cuestión de segundos, los delincuentes, quienes también estaban armados, lograron llevarse una notebook, el celular y otros elementos personales. Mientras escapaban, uno de los ladrones sacó el arma de fuego y disparó al aire.