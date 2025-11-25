"Me la mataron a golpes", la mamá de la joven fallecida en José C. Paz cuestionó la versión policial

La muerte de Karen Ailén Donnarumma , ocurrida el domingo tras salir de un pool de José C. Paz , abrió un interrogante para su familia sobre lo que ocurrió en las horas previas a su fallecimiento. La investigación judicial intenta reconstruir una secuencia marcada por contradicciones, testimonios dispersos y una denuncia de fondo: la posibilidad de una brutal agresión .

Su mamá , Tania, sostiene que nada encaja con lo que –según le explicaron– habría pasado esa madrugada. Afirma que su hija presentaba signos de violencia y rechaza la hipótesis de un episodio médico repentino.

"Mi hija no tuvo convulsiones, doy fe de que estaba golpeada. Me la mataron a golpes ", dijo en diálogo con TN. También aseguró que desde el primer momento se encontró con información confusa y procedimientos apresurados que, lejos de contenerla, encendieron aún más sus sospechas.

La familia relata que, incluso antes de conocer la causa de muerte, les sugirieron avanzar con el entierro sin mayores precisiones. Frente a esa situación, Tania exigió la autopsia y el acceso a las cámaras de seguridad, un material que, según cuenta, consiguió por sus propios medios después de múltiples trabas.

La versión policial indica que Karen habría salido del local acompañada por un joven con el que se veía por primera vez en persona, tras meses de conversaciones por redes. Explican que la chica habría sufrido varios vómitos en la vía pública y que una posible broncoaspiración derivó en su muerte. Pero para la madre, ese planteo es insuficiente y carece de respaldo médico concreto.

En paralelo, comenzaron a circular grabaciones que muestran una pelea en la esquina del pool. La familia asegura que en esas imágenes se observa a varias personas golpeando a la joven, tanto dentro del local como en la vereda. Esa secuencia, que la madre vio después de pedirla insistentemente, refuerza la sospecha de una agresión previa al desenlace.

Tania sostiene que los testimonios de la madrugada señalan una disputa dentro del boliche que habría continuado afuera, mientras el acompañante de su hija habría intentado intervenir al salir del baño.

Avanza la causa judicial

El expediente quedó en manos de la UFI Nº 18 de Morón, dirigida por el fiscal Rodrigo Suárez, quien ordenó peritajes complementarios y la autopsia para determinar con precisión cómo murió Karen y si hubo intervención de terceros. La familia reclama que la figura penal investigada contemple la posibilidad de homicidio.

Mientras la Justicia avanza, el pedido de la mamá resuena con una contundencia dolorosa: quiere saber qué le hicieron a su hija y quiénes fueron los responsables.