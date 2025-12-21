Accidente fatal en Maipú: un motociclista murió al impactar contra un árbol

La colisión se produjo alrededor de las 6.15 cuando el conductor perdió el dominio de la moto.

Un motociclista de 23 años murió este domingo tras protagonizar un accidente en el departamento de Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en la intersección de calle Juan Isidro Maza y la lateral norte del Acceso Este.

Según la información policial, una alerta ingresó a la línea de emergencias dando cuenta de que un motociclista habría colisionado contra un árbol. Al lugar se desplazó personal de la Comisaría 49ª de Maipú junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento del conductor en el lugar.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 09.33.46 La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Gorosito, de 23 años. De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda de 150 cc en sentido norte-sur por calle Juan Isidro Maza. A pocos metros de llegar a la lateral norte del Acceso Este, y por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un árbol.