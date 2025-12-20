Cómo fue el operativo para trasladar al motociclista gravemente herido de Uspallata al Hospital Central

Este sábado se produjo un un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 7 en alta montaña, en el cual un motociclista chocó contra un camión a la altura del túnel 9 cerca de Uspallata , en el sentido hacia Mendoza. El hombre quedó gravemente herido por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Central en un impresionante operativo.

El accidente -que se produjo a las 15.15- en el corredor internacional generó una complicación en el tránsito del corredor que conecta Mendoza con Chile. Las autoridades tuvieron que cercar la zona, establecer un by pass para que la circulación sea fluida pero precavida y realizar las pericias pertinentes.

En paralelo, se estableció todo un operativo para trasladar al motociclista herido . En primer lugar, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó al Hospital de Uspallata Luis Chrabalowski. Posteriormente, y ante la gravedad del cuadro clínico, solicitaron un traslado vía aérea hacia el Hospital Central.

Un helicóptero Halcón 3 de la provincia se despegó hacia Uspallata mientras al lesionado lo trasladaban al hotel Uspallata de la Federación Argentina de Empleados de Comercio para que allí puedan subirlo al helicóptero. Cuando lograron eso, el helicóptero partió hacia el Hospital Central nuevamente.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el motociclista -un hombre de 49 años- tras el choque sufrió un cuadro de politraumatismo. Tenía una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y temían que haya padecido una lesión vascular.

rescate helicoptero uspallata 4

El choque y la demora en el tránsito internacional

El hecho se registró sobre el túnel 9 a la altura del kilómetro 1.132 en el sentido desde Uspallata a Mendoza. Allí, el motociclista tocó el semirremolque de un camión de origen paraguayo que circulaba en la misma dirección.

Mientras realizaban el operativo para rescatarlo, el camión quedó detenido al costado de la ruta a la espera del trabajo de las autoridades. En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Mendoza y la Gendarmería Nacional, además de los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

rescate helicoptero uspallata 2

Para intentar llevar control en la zona, Gendarmería implementó un by pass en la Ruta 7 para darle fluidez y seguridad al tránsito. Las autoridades solicitaron precaución para quienes circulen por la zona. Cerca de las 20, las pericias pertinentes de la policía ya habían concluido y el camión pudo seguir su curso, por lo que la zona quedó liberada.

El video del inicio del traslado del motociclista