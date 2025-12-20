Un accidente de tránsito en alta montaña complicó el tránsito a Chile

Una moto chocó con un camión cerca de Uspallata y solicitan precaución en el tránsito. El conductor de la moto resultó herido.

El accidente de tránsito se produjo en la zona del túnel 9. Imagen ilustrativa.

Un nuevo accidente de tránsito se llevó a cabo en la Ruta Nacional 7 en alta montaña, en el corredor internacional que conecta la provincia con Santiago de Chile. En esta oportunidad, una motocicleta chocó contra un camión y obligó un operativo de las autoridades, que complicó el tránsito en este sábado de paso habilitado.

El hecho se registró sobre el túnel 9 a la altura del kilómetro 1.132 en el sentido desde Uspallata a Mendoza. Allí, una motocicleta tocó a un semi de un camión de origen paraguayo que circulaba en la misma dirección.

El chofer de la motocicleta fue quien más daños registró porque sufrió politraumatismos. Fue derivado a un centro médico.

image Mientras tanto, el camión quedó detenido al costado de la ruta a la espera del trabajo de las autoridades. En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Mendoza y la Gendarmería Nacional, además de los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.