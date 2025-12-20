Mendoza a pie: el trekking de montaña que atrae a mendocinos y turistas

El trekking de montaña es una actividad que consiste en realizar caminatas por senderos naturales, generalmente en zonas serranas o de alta montaña, con distintos niveles de dificultad y duración. A diferencia del senderismo urbano o recreativo, el trekking implica transitar terrenos irregulares, con desniveles, cambios de clima y condiciones propias del ambiente natural. Por ese motivo, requiere preparación previa, planificación y el uso de equipamiento adecuado y en lo posible de un guía experto.

En los últimos años, el trekking se consolidó como una de las actividades al aire libre más elegidas en Mendoza , tanto por residentes como por turistas. La diversidad geográfica de la provincia, que incluye precordillera, cordillera y áreas protegidas, ofrece circuitos para todos los niveles, desde caminatas familiares hasta recorridos más exigentes destinados a personas con experiencia y buen estado físico.

Más allá del nivel de dificultad, el trekking de montaña aporta múltiples beneficios: mejora la resistencia cardiovascular, fortalece la musculatura, favorece la salud mental y promueve una conexión directa con el entorno natural. Sin embargo, para que la experiencia sea segura y placentera, es fundamental seguir una serie de recomendaciones básicas.

Entre las principales sugerencias se destaca el uso de calzado adecuado, preferentemente con suela tipo tractor que garantice buen agarre en superficies sueltas o pedregosas. También es imprescindible llevar gorra, protector solar, agua suficiente y algún snack liviano, como frutas secas o turrones, que aporten energía durante la caminata. En zonas de montaña, iniciar el ascenso en horarios tempranos permite evitar las altas temperaturas del verano y reduce la exposición a cambios bruscos de clima. Consultar el pronóstico meteorológico antes de salir es otra medida clave.

Uno de los circuitos más transitados y emblemáticos para practicar trekking en Mendoza es el Cerro Arco , ubicado en el departamento de Las Heras. Con una altura de 1.668 metros sobre el nivel del mar, un desnivel de 543 metros y un recorrido de poco más de cuatro kilómetros y medio hasta la cima, se presenta como un desafío atractivo tanto para deportistas experimentados como para quienes se inician en la actividad. Su popularidad es significativa: según datos de la Municipalidad de Las Heras, entre 300 y 400 personas lo visitan cada semana, lo que representa un promedio de 1.200 ascensos mensuales. El sendero exige un esfuerzo moderado y ofrece vistas amplias del Gran Mendoza, convirtiéndose en una opción ideal para el verano, siempre que se respeten las recomendaciones de seguridad.

Otra alternativa de baja dificultad es el Cerro Cocodrilo, ubicado en las inmediaciones del dique Potrerillos. Se trata de un cerro accesible, ideal para salidas en familia o para quienes buscan una caminata tranquila sin grandes exigencias físicas. El recorrido completo, ida y vuelta, puede realizarse en un tiempo estimado de entre una hora y media y dos horas, según el ritmo del grupo. Desde la cima, se obtiene una vista privilegiada del espejo de agua del dique y de las montañas que lo rodean. Además, es habitual observar cóndores sobrevolando la zona, lo que suma un atractivo natural al recorrido.

Para quienes cuentan con mayor preparación física y buscan un desafío intermedio, el Cerro Nahuel se presenta como una opción exigente pero gratificante. Con una altura aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el trayecto completo -subida y bajada- puede demandar hasta cinco horas. Por sus características, no se recomienda para niños pequeños ni para personas sin experiencia previa. El acceso se encuentra pasado el túnel que conecta con el dique Potrerillos, cerca del denominado “puente amarillo”. Desde allí, el ascenso comienza por una zona de río seco y culmina en una cima que ofrece una vista panorámica de toda la región.

aconcagua

Circuito para toda la familia en Mendoza

Dentro de las áreas protegidas, el Circuito Turístico Interpretativo Laguna de los Horcones, en el Parque Provincial Aconcagua, es una de las propuestas más accesibles para vivir la experiencia de la montaña en poco tiempo. El ingreso se realiza por el Centro de Visitantes Alfredo Magnani, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en la Quebrada de Horcones. El sendero está bien demarcado y es apto para todo público, atravesando bosques de altura, vegas húmedas y el entorno característico del río Horcones.

La caminata, de baja dificultad, finaliza en el Mirador Panorámico de la Pared Sur, desde donde se obtiene una vista directa hacia la laguna y hacia la cara sur del cerro Aconcagua. El recorrido completo, ida y vuelta, demanda alrededor de dos horas, lo que lo convierte en una opción ideal para familias y visitantes ocasionales. Quienes deseen extender la experiencia pueden continuar hasta el Puente de la Quebrada del Durazno, sumando distancia y altura, ya dentro de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

El ingreso al Parque Provincial Aconcagua requiere la compra de un ticket previo, que debe gestionarse exclusivamente a través de la plataforma oficial entradasanp.mendoza.gov.ar, seleccionando día y horario. La tarifa general es de $10.000, mientras que menores de 13 años, personas con discapacidad y acompañante, y jubilados ingresan sin cargo. Aunque el circuito es accesible, se recomienda llevar abrigo por capas, protección solar, agua, merienda y bastones para quienes no estén habituados al terreno. Además, no está permitido el ingreso con animales domésticos, el uso de drones ni el acceso en bicicleta.

Así, el trekking de montaña en Mendoza se consolida como una actividad ideal para el verano, siempre que se practique con responsabilidad, respeto por el entorno y una adecuada preparación previa.