Una adolescente fue rescatada tras ahogarse en la pileta de un camping

La adolescente de 16 años flotaba boca abajo en la pileta cuando la descubrió su familia. Personal policial pudo hacerle maniobras de RCP.

Una adolescente de 16 años fue internada este martes por la tarde luego de sufrir un episodio de ahogamiento en la pileta de un camping del departamento de Junín. El hecho ocurrió alrededor de las 16.35 en el Camping La Morenita, ubicado sobre Carril Centro, entre calles Los Correas y Arrascaeta.

Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de la menor ahogada, que había sido rescatada del agua. Personal de la Comisaría 19° llegó al lugar y en ese momento la adolescente se encontraba en el asiento trasero de un vehículo particular, a punto de ser trasladada por sus familiares a un centro de salud.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la menor reaccionara.

De acuerdo al relato del padre de la adolescente, un hombre de 40 años, la familia se encontraba reunida celebrando un cumpleaños cuando advirtieron que la joven flotaba boca abajo en la pileta. De inmediato fue retirada del agua y dieron aviso a las autoridades y los servicios de emergencia.

La menor fue trasladada al Hospital Perrupato, donde los médicos diagnosticaron un cuadro de ahogamiento y dispusieron su internación en observación para la realización de estudios médicos.