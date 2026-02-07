Detuvieron a los 5 hombres que violaron a un camionero y filmaron el abuso: quiénes son

En las últimas horas, se conoció un espantoso hecho que tuvo lugar en la zona rural de Villa Ana, departamento de General Obligado, Santa Fe . Se trata de un camionero que fue violado por cinco peones . Estos, además, filmaron el ataque.

Las cinco personas fueron identificadas por el camionero. Si bien el suceso ocurrió a mediados del mes pasado, se supo recientemente que los sujetos señalados como responsables fueron detenidos. Todos tienen entre 40 y 41 años, fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante” y cuatro de ellos quedaron bajo prisión preventiva.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la víctima fue interceptada el 24 de enero en un campo ubicado sobre un camino rural, a 200 metros de la Ruta Provincial 32, por compañeros de trabajo con los que compartía tareas laborales.

Allí, el hombre fue amenazado con un arma blanca, reducido, y sometido a un abuso sexual grupal, mientras los agresores grababan el ataque. El camionero dijo que después de concretar la agresión los atacantes lo amenazaron con cortarle los genitales si lo denunciaban.

Asimismo, trascendió que los acusados intentaron minimizar el hecho y aseguraban que lo ocurrido había sido “un chiste”, argumento que fue descartado de plano por la fiscalía ante la gravedad de las pruebas reunidas.

Quiénes son los detenidos por la violación y qué pena recibirán

La fiscal Elisabeth Aguirre estuvo a cargo de las primeras averiguaciones y fue quien ordenó la detención de las cinco personas identificadas por el camionero: Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

La Justicia dictó prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que el quinto (Benítez) continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Todos fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma”. El video del ataque fue secuestrado por los investigadores, y forma parte de las pruebas centrales incorporadas a la causa.