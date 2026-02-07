Encontraron muerto a un hombre de 35 años sobre las vías del tren y hay conmoción

El cuerpo del hombre fue encontrado sobre las vías del tren en San Nicolás. La Justicia ordenó autopsia e investiga las causas de la muerte.

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida en las vías del tren de la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida en las vías del tren de la ciudad bonaerense de San Nicolás. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y el hallazgo activó un operativo policial tras una alerta recibida a través del 911.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como José Ricardo Moyano Acevedo.

El descubrimiento se produjo en un tramo ferroviario comprendido entre las calles Cavalli y Cochabamba, donde acudieron efectivos del Comando de Patrulla y constataron la situación.

El hallazgo en San Nicolás Ante el estado del cadáver, se dio intervención inmediata a Policía Científica para el relevamiento del lugar y las pericias de rigor. En paralelo, la pareja del fallecido se presentó en el sitio y manifestó que había tenido una discusión con el hombre cuatro días antes, luego de la cual se había retirado del domicilio que compartían.

El parte oficial indicó además que Moyano Acevedo contaba con antecedentes penales y problemas vinculados al consumo de alcohol y otras sustancias, aspectos que serán considerados en el marco de la investigación.