La Justicia imputó a los 9 manifestantes detenidos el miércoles pasado

La Justicia de Mendoza avanzó sobre las imputaciones de los manifestantes que protagonizaron una marcha el miércoles pasado, con consignas contra las modificaciones a la Ley de Glaciares impulsadas por el Gobierno nacional. La marcha se concentró en San Martín y Garibaldi y allí se registraron algunos incidentes con la policía y detenciones.

Según ordenó este sábado la Fiscalía 34 a cargo de Paola Ginestar, hay 9 imputados en total por las manifestaciones , acusados de distintos cargos.

Todo comenzó con la convocatoria a una concentración en el Kilómetro 0 de Ciudad, a las 19, el miércoles 4 de febrero. Los manifestantes llevaron consignas contra la minera San Jorge y la minería en general. Luego comenzaron a marchar, acompañados por la policía y por integrantes del cuerpo de preventores de la Ciudad.

La marcha en reclamo contra las modificaciones a la Ley de Glaciares

Marcharon por calle San Martín, España, Gutiérrez y en la intersección con Patricias Mendocinas la policía obligó al regreso hasta calle San Martín. Los manifestantes continuaron la protesta en el Kilómetro 0, donde se produjeron algunos altercados.

Según la denuncia hecha por los efectivos, aproximadamente a las 21 la policía exigió a los manifestantes a liberar la calle y uno de los imputados habría propinado empujones y codazos. Al ser detenido, otros se enfrentaron a los efectivos para evitarlo. En simultáneo también detuvieron a una mujer. Luego, otro hecho se produjo en calle San Martín a media cuadra (entre Garibaldi y Catamarca) frente a la sede de la policía turística, donde otros cinco manifestantes fueron detenidos tras incumplir un pedido para despejar la calle.

Detenidos e imputados

Este sábado, la fiscal Paola Ginestar llevó a cabo las imputaciones para los 9 detenidos. El primero de ellos, quien al ser detenido generó la reacción de sus compañeros, por resistencia a la autoridad en concurso real con entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra.

Los otros tres que intentaron obstaculizar la detención, por atentado a la autoridad en concurso real con el mismo delito (entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra).

Luego, los otros cinco manifestantes del incidente sobre calle San Martín fueron imputados por desobediencia en concurso real con el mismo delito mencionado anteriormente. En total son 9 personas, todos hombres.