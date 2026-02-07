Una enfermera atendió a un paciente y él le arrancó el dedo con la boca: podría habérselo tragado

El hecho ocurrió en el hospital Isaac Waisman, de la localidad de General Pinedo en la provincia de Chaco.

Un impactante hecho ocurrió en el hospital Isaac Waisman, de la localidad de General Pinedo en la provincia de Chaco. Allí, un paciente mordió violentamente a la enfermera que lo estaba atendiendo y le arrancó la mitad de un dedo.

Todo ocurrió en la madugada de este miércoles, cuando el hombre ingresó al centro de salud en un estado de alteración extrema, presuntamente bajo los efectos del alcohol. En ese momento, el personal de salud intentó atenderlo y colocarle oxígeno.

No obstante, de acuerdo a lo informado por el hospital, el paciente se tornó violento y, en medio del forcejeo, mordió con fuerza a una enfermera y le provocó la amputación traumática de parte de un dedo.

La trabajadora fue asistida de urgencia por sus compañeros y se le practicó una amputación traumática de la falange distal del dedo afectado. Por su parte, el agresor fue reducido por personal policial, detenido y posteriormente trasladado a un centro de salud mental, donde quedó internado bajo custodia.

Estremecedor: el agresor podría haberse tragado el dedo Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la evolución de la enfermera ni si fue posible recuperar el fragmento del dedo. Incluso desde el centro médico aseguraron: “No sabemos si el agresor llegó a tragarse el fragmento del dedo”.