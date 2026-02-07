Una enfermera atendió a un paciente y él le arrancó el dedo con la boca: podría habérselo tragado
El hecho ocurrió en el hospital Isaac Waisman, de la localidad de General Pinedo en la provincia de Chaco.
Un impactante hecho ocurrió en el hospital Isaac Waisman, de la localidad de General Pinedo en la provincia de Chaco. Allí, un paciente mordió violentamente a la enfermera que lo estaba atendiendo y le arrancó la mitad de un dedo.
Todo ocurrió en la madugada de este miércoles, cuando el hombre ingresó al centro de salud en un estado de alteración extrema, presuntamente bajo los efectos del alcohol. En ese momento, el personal de salud intentó atenderlo y colocarle oxígeno.
Te Podría Interesar
No obstante, de acuerdo a lo informado por el hospital, el paciente se tornó violento y, en medio del forcejeo, mordió con fuerza a una enfermera y le provocó la amputación traumática de parte de un dedo.
Imágenes sensibles: así quedó la mano de la enfermera
La trabajadora fue asistida de urgencia por sus compañeros y se le practicó una amputación traumática de la falange distal del dedo afectado. Por su parte, el agresor fue reducido por personal policial, detenido y posteriormente trasladado a un centro de salud mental, donde quedó internado bajo custodia.
Estremecedor: el agresor podría haberse tragado el dedo
Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la evolución de la enfermera ni si fue posible recuperar el fragmento del dedo. Incluso desde el centro médico aseguraron: “No sabemos si el agresor llegó a tragarse el fragmento del dedo”.
La Justicia intervino y la causa fue caratulada como lesiones gravísimas. El caso sigue siendo investigado, mientras se aguardan posibles definiciones sobre la situación procesal del atacante.