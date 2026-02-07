Qué se sabe sobre el cadáver que apareció flotando en Puerto Madero

El hallazgo se produjo este sábado 7 de febrero cerca de las 11 de la mañana. La Justicia investiga la identidad de la víctima y las causas del deceso.

Un corredor que transitaba por Puerto Madero dio aviso a las autoridades tras divisar un cadáver flotando a la altura de Pierina Dealessi al 1500. De inmediato, personal de la Policía de la Ciudad y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desplazó al lugar para iniciar las tareas de rescate y preservación de la escena.

¿Se sabe quién es la persona fallecida? Por el momento no se sabe de quién es el cadáver. Hasta la tarde de este sábado, lo único que sabe es que es un hombre adulto de tez morena. Junto al cuerpo no llevaba ninguna documentación, lo que complicó la tarea de identificación.

Video: el operativo de rescate del cuerpo Cuerpo Flotando Dique Puerto Madero ¿En qué estado estaba el cadáver? Los peritos observaron un golpe fuerte en el cráneo. La autopsia deberá confirmar si esa herida fue previa a la caída al agua o si ocurrió de forma post-mortem. Por otro lado, el cuerpo presentaba una hinchazón y descomposición avanzada.