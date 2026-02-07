Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero
Prefectura se encuentra desplegando un gran operativo en el dique, a la altura de las calles Chile y México, en el barrio porteño de Puerto Madero.
En los últimos minutos, Prefectura Naval se encuentra desplegando un gran operativo para rescatar un cuerpo que apareció flotando en el dique dos de Puerto Madero. De acuerdo a lo informado, es a la altura de las calles Chile y México.
Según las primeras informaciones que trascendieron, una persona que pasaba corriendo vio la situación y llamó rápidamente a las autoridades. Si bien se trataría de una persona mayor de edad, aún debe identificarse el cuerpo para posteriormente descifrar qué ocurrió.
Te Podría Interesar
Así es el operativo que desplegó Prefectura Naval en Puerto Madero
Noticia en desarrollo...