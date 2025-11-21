Día Nacional de la Enfermería: tres de cada cuatro argentinos tiene una imagen negativa de los enfermeros

Un estudio publicado en el International Nursing Review reveló un dato que alarmó al sistema de salud argentino: el 75,5% de la población tiene una percepción negativa de la enfermería . La investigación, realizada por docentes de la Universidad Austral en conjunto con instituciones de España, encuestó a 959 personas mayores de 18 años en distintas regiones del país.

A su vez, el informe se centró en analizar cuánto conoce realmente la sociedad sobre el trabajo de los enfermeros.

Los resultados muestran una brecha profunda entre el rol real de la enfermería y la imagen social que circula. Una porción significativa de los encuestados cree que la profesión se limita a tareas simples o subordinadas, es decir que casi la mitad considera que los enfermeros realizan tareas básicas, mientras que un tercio afirma que siguen indicaciones médicas sin cuestionarlas.

En el Día Nacional de la Enfermería, un estudio reveló que tres de cada cuatro argentinos tiene una imagen negativa de esta profesión.

Además, el estudio evidencia un desconocimiento sobre su formación: uno de cada seis argentinos no identifica a la enfermería como carrera universitaria y un número similar duda de que puedan realizar posgrados o doctorados. Asimismo, más del 30% no reconoce su participación en investigación o en la gestión hospitalaria, dos funciones clave en la enfermería moderna.

Uno de los hallazgos más llamativos es que tener un familiar o amigo enfermero no mejora la imagen pública de la profesión. Aunque el 68,8% de los encuestados conoce a alguien que trabaja en enfermería, sus percepciones no difieren significativamente de quienes no tienen ningún tipo de vínculo.

Para los investigadores, esto refleja que el problema no está en el contacto personal, sino en la ausencia de una comunicación clara y efectiva sobre la identidad profesional del enfermero dentro de la sociedad argentina.

La Enfermería es un ámbito profesional que enfrenta un déficit a nivel mundial Foto: Servicio de Información y Noticias Científicas

Quiénes valoran mejor la profesión

La percepción mejora en ciertos grupos: las mujeres, las personas mayores y quienes alguna vez fueron aconsejados para estudiar enfermería muestran opiniones más favorables. Sin embargo, incluso dentro de estos segmentos, la imagen general continúa siendo predominantemente negativa.

La coautora del estudio, la Dra. Hildegart González Luis, resumió el escenario con contundencia: “La pandemia visibilizó el rol esencial de los enfermeros, pero los estereotipos y la desinformación siguen afectando su imagen profesional”.

Un desafío que impacta en el sistema de salud

La investigación alerta que estas percepciones no son inocuas: pueden desalentar la elección de la carrera entre los jóvenes, dificultar la retención de profesionales y reforzar la idea de que la enfermería es un trabajo sacrificado, rutinario y con poca autonomía. En un país que enfrenta una escasez crítica de personal, el problema de imagen se convierte también en un problema estructural.

Llamado a una acción urgente

El informe concluye con un pedido claro: es necesario que universidades, autoridades sanitarias, organizaciones profesionales y medios de comunicación impulsen una estrategia para reconstruir la narrativa pública sobre la enfermería.

Para los autores, reposicionar la profesión implica no solo reconocer su formación académica y sus roles de liderazgo, sino también visibilizar su aporte diario a la sostenibilidad del sistema de salud argentino.