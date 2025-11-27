Peligro en la autopista: un camionero conducía recostado, ciclistas por la banquina y un conductor filmando

Se viralizó un video que deja en evidencia una serie de infracciones en el Acceso Oeste, por parte de un camionero y un grupo de ciclistas imprudentes.

Se viralizó el video de un camionero conduciendo con un pie y una mano fuera de la ventanilla.

En las últimas horas, trascendió un video en el que queda en evidencia una serie de infracciones por parte de distintos actores en el Acceso Oeste. En las imágenes, lo primero que se puede ver es a un camionero conduciendo de manera imprudente con un pie y un brazo afuera de la ventanilla izquierda, es decir, con una sola mano al volante. Sin embargo, no se trata de la única falta registrada.

De acuerdo con lo informado, el video fue capturado el pasado 13 de noviembre, aunque su mayor difusión se dio este jueves. En las imágenes, todo el mundo notó que un camionero, que conducía un camión de una reconocida empresa de Luján, provincia de Buenos Aires, iba recostado en el Acceso Oeste, con una mano y un pie fuera de la ventanilla.

Como si fuera poco, la persona que iba a bordo del auto a la izquierda del camión, también realizó una infracción de tránsito al usar y filmar con el celular mientras conducía. Pese a exponer al infractor de al lado, también dejó en evidencia su mala práctica.

Mirá el video de las infracciones en el Acceso Oeste Camionero conduciendo con un pie fuera de la ventanilla Pero eso no fue todo. Además, en el video se puede ver que un grupo de ciclistas avanza sobre ruedas en la banquina del Acceso Oeste, conducta que está prohibida en las autopistas. El video rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios en las redes sociales, en su mayoría, de personas que expresaban su indignación por todas las faltas que vieron en cuestión de segundos.