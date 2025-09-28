Visita libertaria a Tres Arroyos: burlas por un cartel y enojo del campo con el Gobierno

La visita de José Luis Espert y Diego Santilli a Tres Arroyos comenzó con un detalle inesperado que no pasó desapercibido. En uno de los carteles de la Ruta 3, el número había sido tapado y solo podía leerse la palabra “Arroyos”. La foto se viralizó en redes sociales con comentarios que dieron lugar a la ironía y a la burla.

“El tres es para Karina”, fue el chiste rápido que figuraban en los comentarios. La alusión fue directa a Karina Milei, mencionada en audios judicializados por Diego Spagnuolo como presunta beneficiaria de un porcentaje de sobornos en el área de Discapacidad. El cántico que se popularizó en canchas y marchas se trasladó esta vez a la llegada de los libertarios al sur bonaerense.

La Sociedad Rural se despegó de Espert El acto estaba programado para este viernes con la presencia de Espert y Santilli, pero el diputado nacional suspendió a último momento por “cuestiones personales”. Así, Diego Santilli quedó a cargo de la actividad junto al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y legisladores provinciales electos. El inicio fue complicado, en un contexto marcado por la desconfianza.

La actividad tuvo lugar en el quincho de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. Sin embargo, la entidad agropecuaria se despegó del acto a través de un comunicado: “El concesionario del lugar donde se desarrollará el acto alquila el salón para diversas actividades, y esta es una más”.

El malestar de los productores agropecuarios atravesó el encuentro debido a la finalización anticipada de las retenciones cero. La sospecha de que el Gobierno favoreció a las grandes cerealeras agravó el enojo. Ante un auditorio reducido, los dirigentes insistieron en que el oficialismo mantenga la eliminación definitiva de los derechos de exportación, aunque no lograron disipar la tensión.