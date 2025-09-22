La reacción del campo a la eliminación de las retenciones que dispuso el Gobierno de Javier Milei

La eliminación de las retenciones a los granos anunciada por la Casa Rosada ya generó repercusiones en el sector agropecuario. En diálogo con TN, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino , calificó la decisión como una señal positiva y aseguró que abre un nuevo camino de negociación para lograr que el impuesto más cuestionado por el campo sea eliminado definitivamente.

"Es una buena noticia que nos abre una nueva puerta para insistir en lo bondadoso que es sacar el impuesto más distorsivo que puede tener una producción. Es un impuesto nefasto", expresó Pino, al celebrar la medida temporal que regirá hasta el 31 de octubre .

El titular de la SRA aclaró que, pese al entusiasmo inicial, el sector aguardará los números oficiales de la medida a través del Instituto de Estudios Económicos de la entidad, con el objetivo de dimensionar el impacto en la oferta de dólares que busca el Gobierno.

Si bien reconoció la necesidad de un vencimiento por la tensión cambiaria que atraviesa el país, Nicolás Pino pidió que la medida no quede sólo en un gesto transitorio. "Las medidas temporales no son del todo justas. Habría que ver cómo se reacciona y en las mesas de negociación cómo podemos lograr que esta temporalidad pase a ser permanente", argumentó.

Los exportadores de granos recibieron con sorpresa la decisión del Gobierno de evitar el pago de retenciones a precios "baratos". Foto: Telam Télam

El dirigente sostuvo además que la eliminación de las retenciones no solo beneficia a los productores agropecuarios sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía nacional: "Las retenciones cero son virtuosas no sólo para el campo sino para la Argentina".

En la misma línea, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, también apoyó la iniciativa presidencial. "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo", afirmó.

La decisión de Javier Milei de suspender las retenciones a los granos busca incentivar la liquidación de exportaciones en el corto plazo y generar una mayor oferta de divisas en el mercado, en medio de la presión cambiaria y la necesidad de reforzar las reservas del Banco Central.