La picante opinión de Marley sobre la reacción de Santiago del Moro al recibir el Martín Fierro de oro

El conductor de Telefe dinamitó la última entrega de premios de la televisión, cuestionando la transparencia de la gala y apuntando contra su colega.

Marley, el reconocido conductor de Por el mundo (Telefe), regresó al país y no tardó en sumergirse en la caliente polémica que rodea a la última entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025, gala que estuvo bajo la batuta de Santiago del Moro. Desde su llegada, el animador demostró que su opinión sigue siendo tan directa como explosiva, poniendo en tela de juicio varios aspectos de la ceremonia. Sus declaraciones resonaron fuerte en el ambiente, ya que no se limitó a críticas superficiales, sino que apuntó a la transparencia del proceso.

El foco de su crítica inicial se centró en la lógica de las premiaciones, que para muchos resultan incomprensibles. "Estoy de acuerdo en el que el Martín Fierro es raro, hay cosas que no tienen lógica, pero también es ridículo decir que alguien no gane porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios", sentenció el rostro de Telefe en una entrevista con Puro Show (El Trece). Esta postura busca desestimar la idea de que los galardones deban rotarse artificialmente, defendiendo que el mérito debe ser el único criterio, a pesar de reconocer que la ceremonia siempre genera dudas.

No obstante, las declaraciones más incisivas del conductor giran en torno a la sospecha de manipulación de los resultados. Sin pelos en la lengua, Marley sugirió que la elección de ciertos ganadores no fue transparente y demandó una revisión exhaustiva. "Sospecho de muchos rubros que es así, que alguien pida una auditoría y vemos. En algún momento se tiene que aclarar", desafió, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que muchos de los triunfadores fueran "elegidos a dedo" en esta edición de los premios.

Las incisivas declaraciones de Marley sobre Santiago del Moro y los Martín Fierro La tajante opinión de Marley sobre los Premios Martín Fierro y la reacción de Santiago del Moro La tajante opinión de Marley sobre los Premios Martín Fierro y la reacción de Santiago del Moro. Video: Puro Show (El Trece) Además de cuestionar la organización, el conductor también dedicó unas palabras a su colega Santiago del Moro, quien tomó la posta en la conducción de la gala, un rol que él mismo ha desempeñado en varias ocasiones. Sus comentarios apuntaron directamente a la falta de verdad en la reacción del presentador al momento de develarse como ganador del oro, un gesto que ha sido objeto de críticas por parte de otros observadores. "La emoción de él fue rara. Si abro el sobre y veo que dice Marley, me emociono en el momento. Cómo voy a abrir el sobre, ver el nombre, leerlo y emocionarme 15 minutos después, eso es lo que hay que cambiar, no puede ser que todo el mundo sepa los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", aseguró con contundencia.