La incómoda pregunta que le hizo un panelista a Luciana Elbusto tras cruzarse a su ex en los Martín Fierro

Una tensa situación se vivió durante la reciente gala de los Premios Martín Fierro, cuando la panelista Luciana Elbusto coincidió en el mismo salón con el matrimonio de Cecilia Insinga y Diego Brancatelli. El encuentro se produce meses después de que la mediática confirmara públicamente haber mantenido un extenso affaire extramatrimonial con el periodista, un escándalo que sacudió al mundo del espectáculo y que sumó un nuevo capítulo de incomodidad en la gran noche de la televisión.

Invitada al programa Pasó en América (América TV), la propia panelista admitió la incomodidad que sintió al compartir el espacio con la pareja. "Me levanté de la mesa dos veces porque me sentía incómoda y observada", confesó Elbusto, revelando la estrategia que adoptó para intentar disimular la situación. En su primera salida, detalló que se dirigió a "hablar con Marcelo Polino y con Flavio Mendoza porque me había invitado, así que conversé con ellos", buscando refugio y desvío de atención lejos de la mesa donde se encontraban Insinga y Brancatelli.

La tensión del momento no pasó desapercibida, y la evidencia quedó registrada en videos que circularon en diversos programas de espectáculos. En las imágenes se observa a Elbusto mientras atraviesa el salón, y simultáneamente, las miradas de Insinga y Brancatelli se dirigen hacia un punto similar en el que transitaba la panelista. Este registro audiovisual, sumado a su posterior relato, termina por reflejar el incómodo conflicto en un evento de alta visibilidad.

El tenso cruce entre Luciana Elbusto, Diego Brancatelli y Cecilia Insinga en los Martín Fierro

Pese a sus esfuerzos, Luciana Elbusto se encontró en un punto en el que el cruce parecía inevitable. "No quería ir hacia a dónde estaban ellos. En principio, no los identifiqué, pero en ese momento sí sabía y tenía que pasar inevitablemente porque estaba detrás de ellos y tenía dos mesas de distancia. O me quedaba toda la noche sentada", explicó sobre la dificultad de maniobrar en el salón para evitar el contacto visual o la cercanía con el matrimonio.