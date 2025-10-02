Georgina Barbarossa criticó muy picante a los premios Martín Fierro: "¡Fue un horror!"

Una breve e intensa interacción en televisión abierta puso nuevamente en el centro de la escena a Georgina Barbarossa. Lo que comenzó como un saludo por el Martín Fierro ganado por Federico Bal pronto se transformó en un cruce cargado de opiniones filosas, tocando desde la organización de la premiación hasta la agitada vida amorosa del joven actor. En medio de una charla de la conductora de Telefe con Carmen Barbieri, el cronista de Intrusos logró captar la opinión de la actriz.

La tensión escaló cuando Georgina, al referirse a la gala de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), lanzó una crítica lapidaria. Tras recordar con humor los efusivos festejos por el premio de Fede Bal— "Los gritos que pegaba yo desde la cama"—, Carmen Barbieri se encontró con la rotunda postura de Barbarossa: “Nosotros no nos llevamos nada, fue un horror los Martín Fierro”. Manteniendo su estilo, la ex vedette replicó con ironía: “Te hubieras llevado algo, te hubieras robado los platos, tenedores, todo”. La incomodidad creció cuando la conductora de Telefe avaló la ausencia de la capocómica en la fiesta, sentenciando: “Y lo bien que hizo”.

Qué le dijo Georgina Barbarossa a Carmen Barbieri sobre la ceremonia de premiación Georgina Barbarossa criticó los Premios Martín Fierro mientras charlaba con Carmen Barbieri Georgina Barbarossa criticó los Premios Martín Fierro mientras charlaba con Carmen. Video: Intrusos (América TV)

La noche de los Martín Fierro dejó una profunda frustración en Georgina Barbarossa, quien no logró llevarse ningún premio. Interceptada por la prensa a la salida de la gala de APTRA, la conductora no ocultó su indignación y bronca por la falta de reconocimiento a su trabajo y el de su equipo. Con una actitud visiblemente molesta, sentenció que se retiraba del evento con una "sensación de loser total, injusticia, injusticia", dejando en claro que sus expectativas estaban muy por encima de lo que finalmente ocurrió.

La figura de la televisión fue más allá en su descargo, manifestando un sentimiento de desvalorización por parte de la industria. "No se nos reconoce, pero no importa ya está", expresó indignada mientras se dirigía a su vehículo. Este comentario reforzó la crítica que deslizó frente a Barbieri, calificando a la entrega de premios como "un horror", y poniendo en duda la legitimidad de las decisiones de APTRA en esta edición. Su enojo se mezcló con el cansancio que implica su rutina laboral.