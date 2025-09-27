Sergio Lapegüe indignado al recordar su trayectoria en TN: "Me fui sin un peso después de 34 años"

El conductor de canal América no dudó en exponer los motivos por los que dejó la señal de noticias enumerando las creaciones que nunca le reconocieron.

Este jueves, en medio del segmento que lidera Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), el reconocido periodista Sergio Lapegüe ofreció una versión sincera y detallada sobre el capítulo final de su extensa trayectoria en TN noticias.

Durante la emisión de su programa en canal América, el comunicador compartió anécdotas desconocidas que marcaron las circunstancias de su partida. Con una actitud serena, despejó de inmediato cualquier especulación sobre posibles disputas de carácter económico relacionadas con su renuncia. “Me llama la atención que hayan tenido ese miedo de que yo iba a hacer algo cuando yo me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años”, expresó, refiriéndose a los rumores sobre reclamos legales.

Más allá de los aspectos financieros, el conductor también se explayó sobre el legado creativo de los programas que concibió a lo largo de su carrera. Con absoluta transparencia, detalló la situación de cada uno: “‘TN de noche’ es mío y sigue estando ahí. ‘Tempraneros’ también lo inventé, pero no lo registré. ‘Prende y apaga’ sí lo tengo registrado y es mío; si otros lo usan, no tengo problema. ‘Prendete al Trece’, bueno… tampoco me genera inconvenientes”.

Video: Lape Club Social (América TV)

El tono de sus palabras reflejó una postura de total apoyo hacia sus antiguos compañeros y hacia el canal que fue su casa durante más de tres décadas. Hizo especial hincapié en la cordial relación que mantiene con los actuales conductores del noticiero, Mario Massaccesi y Paula Bernini. “Me encanta que les vaya bien. Son amigos con los que trabajé mucho tiempo. ¿Cómo voy a hacer juicio? Me fui con las manos limpias”, afirmó con convicción.