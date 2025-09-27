Palito Ortega es Personalidad Emérita de la Nación: fue homenajeado por la Orquesta Nacional y una sala llena

El viernes pasado se vivió una noche de pura emoción y música en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. El ícono de la canción popular argentina, Ramón Palito Ortega , fue el protagonista de un sentido homenaje organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, en un evento que congregó a una multitud y a destacadas figuras del ámbito artístico.

La sala lució colmada para celebrar la trayectoria del "Rey", en una ceremonia que llevó el título de "El Esencial: Palito Ortega, homenaje al Rey". El público se puso de pie para recibir al artista, quien hizo su entrada al escenario del Centro Cultural Domingo F. Sarmiento acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El tributo musical comenzó de forma majestuosa con la participación de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”. Bajo la dirección de Gustavo Fontana, la orquesta interpretó versiones orquestales de los grandes éxitos del cantante , dándole un toque renovado y épico a los clásicos de siempre.

palito ortega 3 La Orquesta Filiberto interpretó los grandes éxitos. Instagram: Palacio Libertad

El recorrido musical por la carrera de Ortega fue acompañado por las voces de talentosos artistas como Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello. Juntos, repasaron canciones que marcaron a varias generaciones, como Papeles, Mi primera novia, Sabor a nada y Los muchachos de mi barrio.

El público, que coreó con entusiasmo cada tema, se rindió ante los himnos populares del artista, entre ellos Muchacho que vas cantando, Se parece a mi mamá, Un muchacho como yo y la inconfundible Corazón contento. La celebración fue un verdadero baño de cariño para el cantante, quien presenció el espectáculo desde un lugar de privilegio en una de las primeras filas.

palito ortega 2 El cantante recibió la distinción de Personalidad Emérita. Instagram: Palacio Libertad

Para terminar, todos los artistas que participaron en el homenaje se unieron sobre el escenario para interpretar La felicidad, mientras los presentes acompañaban con aplausos y cantos. Al finalizar el espectáculo, el secretario de Cultura presidió la ceremonia en la que Palito Ortega recibió la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que otorga el país a quienes aportan de manera excepcional al ámbito cultural.