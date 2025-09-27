Roberto Giordano dejó una gran herencia y cada familiar lucha por quedársela: de cuántos millones se trata

La muerte de Roberto Giordano abrió un nuevo y controversial capítulo en su historia hace varios meses. Después de una quiebra judicial, el reconocido estilista habría dejado una millonaria herencia oculta que ahora ha desatado una guerra entre sus familiares.

El mundo del espectáculo fue testigo de la caída del imperio de Roberto Giordano , un hombre que, en sus últimos años de vida, enfrentó una dura crisis financiera que culminó con una quiebra judicial. Sin embargo, su fallecimiento en noviembre de 2024 reveló un nuevo y sorprendente giro: una millonaria herencia que generó tensiones entre sus familiares, quienes se sorprendieron por la existencia de la fortuna.

En las últimas horas, las versiones que apuntaron a que el estilista habría ocultado parte de su patrimonio para evitar los procesos judiciales por deuda tomaron fuerza. La noticia de la supuesta fortuna oculta ha desatado una guerra en la familia, que ahora debe definir cómo se distribuirán los bienes que formaban parte del "Imperio Giordano".

A pesar de los antecedentes económicos negativos, fuentes cercanas a la familia afirmaron que el valor estimado del patrimonio asciende a unos US$10 millones, además de un mínimo de 15 a 20 propiedades. La fortuna oculta también incluyó una mansión en las cercanías de Punta del Este, un lugar en el que Giordano habría invertido una millonaria suma.

Las disputas se desataron entre los familiares directos del estilista: sus tres hijos, su esposa y su hermana, quienes ahora deben definir cómo se distribuirán los bienes. En medio del proceso sucesorio, trascendió que la hija menor, en su disposición de heredera, habría adquirido ya dos departamentos y un complejo de garajes, un movimiento que ha generado malestar en el resto del entorno familiar.