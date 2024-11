El video de Valeria Mazza para despedir a Roberto Giordano: "Gracias Roberto"

La muerte de Roberto Giordano sorpendió a todo el mundo, fue sin dudas un personaje histórico de la farándula y acompañó a figuras como Andrea Frigerio, Carolina Pampita Ardohain, Nicole Neumann, Dolores Barreiro y Valeria Mazza quien publicó un hermoso homenaje.

Valeria sostuvo que Roberto fue muy importante para su carrera profesional y fue quien la vio primero en los desfiles: "Roberto significó muchísimo en mi vida, sobre todo en mi vida profesional. Lo conozco en el año 1988. Roberto me ve por primera vez en Paraná y él fue el primero que me dice de venir a Buenos Aires a trabajar".

Además subrayó que "Era un gran impulsor, como un motor que siempre tuvo. Era un generador de ideas. Lo voy a recordar siempre con una sonrisa y muy agradecida". Valeria estuvo presente en el último adiós a Giordano que se dio en el Cementerio de la Chacarita.

Al mismo, asistieron Mirtha Almirón (esposa de Roberto), Benito Fernández, entre otras grandes figuras. En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un hermoso y emotivo video de los inicios con Roberto Giordano quien era muy cercano a Valeria y se tenían un enorme cariño.

El emotivo video que publicó Valeria Mazza para despedir a Roberto Giordano

Al texto lo acompañó con un "Gracias Roberto. Que en paz descanses", Giordano fue sometido a una operación del corazón, la cual no pudo superar y el mundo no solo de la moda sino también de la televisión llora a un grande, Benito Fernández en diálogo con la prensa sostuvo que "soy un agradecido con él porque ayudó a una industria que yo quiero mucho. La moda no medía en tele hasta Roberto Giordano".