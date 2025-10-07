Polémica en el penal de Magdalena: revelaron que las presas están enojadas con Morena Rial por un cuestionable motivo

En Intrusos, Marcela Tauro contó detalles de la furia de las internas del penal de Magdalena con la hija de Jorge Rial.

Desde que Morena Rial ingresó al penal de Magdalena, su estadía no ha pasado desapercibida. Diversos rumores y filtraciones sobre su comportamiento dentro de la cárcel femenina han generado debates entre las internas y en los medios de comunicación.

El pasado viernes circuló la versión de que Morena planeaba celebrar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo dentro del penal, un hecho que ella misma desmintió mediante una carta escrita de su puño y letra, que fue difundida por sus abogados en redes sociales.

morena rial1 Morena Rial podría obtener el beneficio. Créditos: Archivo MDZ Sin embargo, la polémica no se detuvo allí. Según se filtró, las demás internas acusan a la hija de Jorge Rial de recibir un trato privilegiado, especialmente tras la videollamada que mantuvo con su hijo por su primer cumpleaños.

Fue la periodista Marcela Tauro quien contó en Intrusos que la situación generó enojo entre las presas. "Hay mucho enojo. Porque sienten o sentirían que tienen que tienen ciertos privilegios. Dicen que no la pueden ver. Está como en un buen ambiente, chiquitito. Y tapado con, no te digo con diario, pero no se la puede ver. Tienen como telas de sábanas. Como sábanas enganchadas. Una cosa muy tumbera también", relató la comunicadora junto a sus compañeros.

morena-rial-en-corpino-y-cap-foto-instagrammoorerialok-YIXUVTIJOJGAJDAVIPNHBDXUYQ Morena Rial reapareció en las redes sociales. Uno de los principales reclamos apunta a que Morena se encuentra en un sector totalmente separado del resto de las internas, lo que incrementa la percepción de desigualdad y privilegio dentro del penal.