La panelista de LAM opinó fuertemente sobre la hija del reconocido conductor y no tuvo filtros.

La comunicadora dijo todo lo que pensaba. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

Morena Rial se encuentra en estos momentos en el penal de mujeres de la localidad de Magdalena y sus abogados están pidiendo que se le otorgue la prisión domiciliaria. El caso de la hija de Jorge Rial resonó fuertemente en los medios y quien opinó en LAM fue Yanina Latorre.

La joven influencer vive momentos verdaderamente incómodos en la prisión, tras la decisión que tomó la Justicia. Su abogado subrayó que en los últimos días la vio emocionada, ya que pudo hablar con su padre y confesó que hay predisposición del padre en seguir con el vínculo.

Yanina Latorre, fue contundente respecto al tema y no tuvo pelos en la lengua: "Ella problema de salud mental, no tiene, no quiso ir nunca al psiquiatra, es totalmente provocativa, pide chismes, sigue presa y dice 'le mando un besito a los que me critican'".

Video: Yanina Latorre apuntó contra Morena Rial Yanina Latorre apuntó contra Morena Rial tras ser trasladada al penal de Magdalena

Luego, agregó: "Pidió laburo de panelista... Quien te va a dar si vino acá (LAM) y se afanó todo en los camarines, que vaya a levantar cajas, que vaya de cajera". Pero esto no fue todo, también dejó en claro que "ser chorra, no ocuparse de los hijos, abandonar un pibe y salir a robar con otro pibe no es ser rebelde, sos chorra y tenés un problema con la escala de valores".