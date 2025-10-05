Este es el ranking de los libros de cocina de famosos más insólitos

La cocina y la fama llevan años cruzándose en un terreno donde no siempre prima la experiencia gastronómica, sino más bien la curiosidad editorial. Si bien hoy es común que las celebridades lancen sus libros de recetas con la colaboración de reconocidos chefs o ghostwriters especializados, hubo un tiempo en que la creatividad de las estrellas corría más libre y, con ella, también los excesos. El resultado fueron publicaciones tan llamativas como cuestionables que hoy se recuerdan tanto por sus autores como por lo extravagante de su contenido.

Uno de los ejemplos más notorios es “Cómo usar un cuchillo de carnicero”, firmado por Rene, Lana y Jennifer Graziano, las integrantes del reality Esposas de la Mafia. El subtítulo lo dice todo: Secretos y recetas de la cocina de una familia mafiosa.

Entre sus páginas conviven clásicos de la cocina ítaloamericana —como la sopa de boda o el osobuco de ternera— con propuestas que generan más de una ceja levantada, como los pimientos rellenos que, en este contexto, despiertan inevitablemente preguntas sobre el origen de la carne y el filo del cuchillo que la cortó.

En la misma línea de violencia culinaria aparece el libro del músico Ted Nugent y su esposa Shemane: “Kill It & Grill It: A Guide to Preparing and Cooking Wild Game and Fish” (2005). Con una portada en la que posan orgullosos empuñando armas, el recetario ofrece preparaciones que desafían los límites del paladar urbano: desde oso negro a la barbacoa hasta lo que Nugent llama “limbrat étouffée”, un guiso a base de ardillas.

Otras rarezas

Por suerte, el repertorio de rarezas también tiene un costado más entrañable. La icónica Dolly Parton, apenas un año después de Nugent, publicó un recetario familiar que reúne platos de su madre, su suegra y hasta de las cocinas de sus parques temáticos Dollywood y Dixie Stampede. Entre las recetas figuran clásicos reconfortantes como pollo con dumplings, crema de verduras y pudín de plátano. Nada violento ni estrafalario: simplemente el universo hogareño de una estrella convertida en símbolo cultural.

Otro nombre legendario que dejó huella en la cocina editorial fue Frank Sinatra, con su Libro de cocina de famosos (1996). Aunque en la portada aparecen solo él y su esposa Barbara, en realidad el volumen es un compilado de recetas de amigos célebres. Allí se cruzan, por ejemplo, las galletas de Katherine Hepburn, un guiso de ternera de Kirk Douglas y las alitas de pollo al estilo marinara que Jay Leno atribuía a su tío Louie.

No obstante, pocas propuestas resultan tan desconcertantes como la de Elizabeth Taylor en Elizabeth Takes Off (1986). El libro relata su proceso de pérdida de peso y, aunque incluye consejos y testimonios valiosos, sorprende por las extravagancias gastronómicas que propone: desde platos elaborados con pichón y langosta hasta opciones tan inexplicables como un pomelo relleno de atún. Una receta que, más que inspirar, parece haberse convertido en un ícono involuntario de lo que nunca debería servirse en una mesa.