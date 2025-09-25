Demi Moore lleva la marca Gucci a otro nivel

Demna elige a Demi Moore para revelar un adelanto que sacude a Gucci. Tienes que verla en esta campaña.

Demi Moore deslumbró en Milán y llevó la marca Gucci a un nivel que encendió la atención de todo el mundo de la moda. La actriz asistió al estreno de The Tiger, un cortometraje dirigido por Spike Jonze y Halina Reijn, que funcionó como carta de presentación para la nueva era de Demna al frente de la casa italiana.

Demi Moore es Gucci La estrella estadounidense caminó por una alfombra roja creada para la ocasión con un vestido dorado que capturó miradas desde el primer instante. Bordados a mano en oro y cobre, flecos de cristal y un brillo único definieron un diseño que marcó la línea de la visión que Demna quiere para Gucci, llena de riesgo y de guiños teatrales.

The Tiger no solo sirvió como presentación de una propuesta estética, también ofreció un espectáculo de personalidades. Demi Moore interpretó a Barbara Gucci, heredera neurótica y directora de Gucci International, un personaje que conecta el lujo con una narrativa de poder. La actriz dominó la escena con la misma intensidad que en sus papeles más recordados.

