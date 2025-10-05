Se agrandó la familia de la reina Máxima y el rey Guillermo: quién es el nuevo integrante

En redes sociales, la familia real del rey Guillermo y la reina Máxima de los Países Bajos anunciaron la llegada de un nuevo integrante que enterneció a todos.

El rey Guillermo y la reina Máxima junto a sus hijas Alexia, Amalia y Ariane. Foto: Instagram @koninklijkhuis

El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y la reina Máxima Zorreguieta presentaron a su nuevo perro, Jagger, un pequeño labrador negro. El anuncio se realizó en el marco del Día Mundial de los Animales.

La Casa Real compartió una postal de las dos mascotas subidas a una pequeña mesa en un amplio jardín con un lago de fondo. "Hoy es el Día Mundial de los Animales. Mambo con su amigo Jagger, el rey Guillermo Alejandro y el nuevo cachorro labrador de la reina Máxima", detalló la cuenta oficial.

Jagger se suma a Mambo, un caniche toy blanco que ya había acaparado la atención desde su presentación en 2021. La llegada de la nueva mascota se produce en un momento especial, ya que las tres hijas de la pareja real se encuentran estudiando fuera de casa: Amalia en la Universidad de Ámsterdam, Alexia en Londres y Ariane en Italia.

Instagram | @koninklijkhuis

Por qué se celebra el Día Mundial de los Animales La fecha se celebra cada 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, el santo patrón y defensor de los animales, nacido en 1182 en Italia. La celebración busca generar conciencia sobre el bienestar animal y cómo este se entrelaza con el de los seres humanos y el medio ambiente.