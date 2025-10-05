Donald Trump evalúa pagarle US$2.500 a "nenes migrantes" para autodeportarse

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos planea ofrecer un estipendio de $2.500 dólares a los "nenes migrantes" no acompañados que elijan deportarse voluntariamente del país. La medida, que apunta inicialmente a adolescentes de 17 años y luego a jóvenes de 14 años en adelante, busca facilitar su "reasentamiento único" en sus países de origen.

La iniciativa del gobierno de Donald Trump fue comunicada a los proveedores de servicios legales a través de una nota, donde se explica que el pago es un "beneficio destinado a apoyar los esfuerzos de reintegración" tras la salida del país.

Cómo es el plan de Donald Trump De acuerdo a lo informado por CNN, la opción de retorno es "estrictamente voluntaria" y requiere la aprobación de un juez de inmigración. El dinero será entregado solo después de que el menor llegue a su país de origen, y aplica a aquellos que están bajo custodia de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR) del HHS y que no provengan de México.

Según el HHS, esta opción permite a los menores extranjeros no acompañados "tomar una decisión informada sobre su futuro". Actualmente, se estima que hay alrededor de 2.100 menores bajo custodia federal, clasificados como no acompañados por haber llegado a la frontera sin un padre o tutor legal.

Críticas y antecedentes Grupos pro-inmigración han expresado su preocupación, temiendo que el HHS esté ofreciendo esta alternativa a los niños sin un abogado presente, e instan a que el Gobierno comunique la medida de forma transparente. Estos grupos han replicado la noticia en redes sociales, donde se mencionó que funcionarios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se referían a la operación con el apodo de "Freaky Friday" (Viernes loco), un término que el organismo calificó de "ridículo" e inventado, aunque admitió la oferta de dinero.