Embarazo con estilo: Cami Homs mostró cómo lucir el color tendencia con su look

Cami Homs lució el color estrella del año con un look fresco que mostró su embarazo. ¡No te pierdas la foto!

Cami Homs está atravezando su embarazo con una felicidad visible, y acompañó cada etapa sin perder frescura ni naturalidad. Durante este tiempo, la influencer se ha movido entre texturas, tonos cálidos y siluetas que dejan ver su pancita con orgullo. Esta vez, su propuesta veraniega reunió piel al descubierto, prendas livianas y el color protagonista de la temporada, el tono tierra.

En la imagen donde posó frente al espejo, Camila apareció con un pantalón holgado y un mini top con hombros al descubierto. Las líneas suaves del conjunto permitieron que el look respirara, genial para los días de calor en los que la ropa necesita acompañar sin incomodar.

El top, dejaba ver buena parte de su espalda y clavículas, y a eso se sumó la paleta elegida: un tono tierra profundo que dominó el outfit y que ha sido tendencia en las colecciones de verano.

Cami eligió llevar el cabello suelto y bien lacio, sumándole a la estética relajada del look, mientras que para el maquillaje apostó por lo natural.