Tres pueblos de San Luis ideales para disfrutar el verano entre río y sierras

Entre cerros, arroyos y valles verdes, San Luis ofrece pueblos donde el calor del verano se vive con otro ritmo. Son destinos donde el agua corre limpia, la sombra de los árboles acompaña las tardes y el paisaje serrano invita a desconectar por completo.

Estos pueblos puntanos combinan naturaleza, tranquilidad y actividades simples: caminar, bañarse en el río, disfrutar de la gastronomía local o pasar el día entre mates, piedras y sol. A continuación, tres opciones ideales para una escapada veraniega.

Enclavado al pie de las Sierras de los Comechingones, Carpintería es uno de los pueblos más tranquilos de la región. Su clima fresco y sus arroyos serranos son perfectos para quienes buscan refugiarse del calor, especialmente en zonas como el balneario del Arroyo Juan Pérez, donde se forman ollitas naturales entre las piedras.

Además, Carpintería es conocida por ofrecer uno de los mejores puntos para avistar parapentes y disfrutar vistas panorámicas del valle. Sus calles arboladas, ferias artesanales y senderos cortos lo convierten en un destino ideal para quienes quieren descanso y naturaleza sin multitudes .

Rodeado de cerros y atravesado por arroyos de aguas frías, La Carolina es uno de los pueblos más pintorescos de San Luis. Sus casas de piedra, su pasado minero y su altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar le dan un clima más fresco que el valle, ideal para pasar el verano sin agobio.

El Arroyo La Carolina ofrece sectores naturales para refrescarse, mientras que los visitantes pueden recorrer antiguas minas, caminar por senderos sombreados o visitar la famosa cueva de Inti Huasi. Es un pueblo perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y silencio.

LA CAROLINA (1).jpg La Carolina combina historia minera, altura y arroyos perfectos para refrescarse. Turismo San Luis

Potrero de los Funes

Aunque más conocido, Potrero de los Funes mantiene su esencia de pueblo serrano rodeado por un lago cristalino perfecto para tardes enteras de verano. Sus orillas permiten bañarse, remar o simplemente descansar bajo los árboles que bordean el circuito.

A pocos minutos del centro, los arroyos también dan opciones de agua fresca con pozones y cascadas pequeñas. El pueblo ofrece una mezcla de tranquilidad, buen acceso, gastronomía y paisajes de postal, siendo uno de los destinos más completos de San Luis para esta temporada.