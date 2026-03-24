Nati Jota usa un look definido como perfecto para el día a día: te lo mostramos

No te pierdas todos los detalles y fotos de la apuesta de Nati Jota para un look perfecto del día a día.

El estilo de Nati Jota se basa en traducir las tendencias a un registro cercano y con mucha identidad, algo que quedó en evidencia en su último look compartido en redes.

En esta ocasión, lo llamativo estuvo en un estampado que viene fuerte esta temporada, y que se trató de un cuadrillé en tonos pasteles. En lugar de llevarlo en una prenda tradicional, lo usó como una camisa atada a modo de falda, generando un juego de proporciones.

Arriba, lució una minimusculosa blanca ajustada y con escote pronunciado, un básico que sirvió como contrapunto frente al protagonismo del estampado. Un estilo que, por cierto, está influenciado por el grunge de los años 90, y que ahora va regresando poco a poco.

El beauty look siguió esa misma línea descontracturada, y lució el pelo suelto, un maquillaje mínimo, y el foco puesto en la mirada con unos lentes de sol ovalados.