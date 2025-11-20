La angustiosa experiencia de Nati Jota luego de ignorar el consejo de su médico: "No debí haber hecho eso"

Se generó una fuerte polémica en torno a una imprudencia confesada en redes sociales. Tras someterse recientemente a una intervención quirúrgica para corregir problemas de miopía y astigmatismo, Nati Jota, la actual figura del canal de streaming OLGA, admitió haber puesto en riesgo su recuperación. En un video que rápidamente se viralizó, la periodista reconoció que la vanidad y la presión externa la llevaron a ignorar las directrices explícitas de los oftalmólogos respecto al cuidado de sus ojos.

A pesar de que los especialistas le prohibieron terminantemente el uso de cosméticos en la zona ocular para evitar infecciones, la influencer decidió aplicarse delineador. Según explicó con visible arrepentimiento, no pudo soportar los comentarios negativos de sus seguidores sobre su aspecto "a cara lavada". “No debí haber hecho eso, me delineé. Todavía mi oculista no me había permitido”, comenzó su relato, detallando que cedió ante mensajes que le decían: “Nati, te rebanco, te requiero mal, te aconsejo que te delinees, te va a quedar mejor, te hace los ojos muy chiquitos”.

La confesión de Nati Jota sobre su salud visual El descargo continuó con una fuerte autocrítica sobre cómo influye el "mainstream" en las decisiones personales, incluso cuando el bienestar físico está en juego. “No me delineaba porque no podía y hoy tampoco puedo y sin embargo lo hice”, afirmó en tono de reproche. Para la figura del streaming, esos supuestos consejos constructivos terminaron afectando su seguridad durante el proceso de sanación, llevándola a sentir que debía “alinearse solo por afuera”, aunque finalmente cerró la anécdota con humor, restando importancia a si el maquillaje le había quedado bien o mal.

La operación de ojos por miopía y astigmatismo que se hizo Nati Jota Nati Jota Nati detalló el paso a paso de la cirugía láser y las sensaciones durante el proceso. Foto: captura de video OLGA. Más allá de la controversia estética, la figura de las redes aprovechó la atención para educar a su audiencia sobre la cirugía. Ante la consulta de una seguidora preocupada por su propia hija, detalló que la intervención se realiza una vez que la graduación se estabiliza. Describió la experiencia en el quirófano como indolora gracias a la anestesia local: “Te anestesian mucho los ojos con gotas. Sentís los párpados muy pesados. Entrás, te acostas en la camilla boca arriba, para que te quede por encima de la cara la maquinola”.