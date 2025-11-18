El motivo por el que OLGA estaría sorpresivamente en venta

En las últimas horas, trascendió una información explosiva que sacude al mundo del streaming en Argentina: OLGA , el famoso canal, habría sido puesto a la venta.

La noticia fue brindada por el periodista Guillermo Pardini en una conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live , donde detalló los supuestos motivos detrás de la decisión y la existencia de negociaciones con un empresario del sector.

"Hay un stream que está a la venta y es OLGA . A mí me llegó la información de una muy buena fuente, referente en medios, que no les gusta la cámara pero que sabe mucho de medios diciéndome que este stream estaba en venta", reveló Pardini.

"Cuando yo recibí esta información que ahora te voy a contar cómo fue todo me comuniqué con OLGA y me dicen que no están en venta pero vamos a esperar. A esta persona que a mí me cuenta la data lo llamó un empresario preguntándole por OLGA y diciéndole que le habían ofrecido comprarlo", sumó el comunicador.

"Mi amigo, que luego me contó la data, le dijo a este empresario que no compre OLGA porque no convenía. No avanzó la negociación porque él le explicó por qué no le conviene", comentó el periodista.

"¿Vos sabés por qué OLGA vive haciendo eventos? ¿Si el streaming es un éxito por qué buscan algo afuera? Esto es negocio. Yo te digo a esta hora que OLGA está en venta. Es coherente que se venda porque los streaming llegaron a un tope de comercialización y no van a conseguir más plata y si van a tener más gastos. Van a tener que poner más cosas en blanco y no cierran los números", aseguró Pardini.

"Que sigan todos los que están forma parte de una negociación y por lo general los cambios son paulatinos. Y la realidad es que nadie sabe quién es el dueño o dueña de un medio de comunicación así que si cambian los dueños quizás nos enteramos y quizás no. A lo mejor surge la oportunidad y listo", concluyó diciendo Guillermo Pardini.