Belén Francese presentó este domingo su nuevo ciclo junto a Mónica Listorti y Celeste Campos . El primer programa , emitido el 10 de agosto a las 12 horas, combinó números musicales, secciones rimadas y una autoentrevista que dejó más perplejos que divertidos al público espectador.

Con Belulandia como propuesta innovadora, anunciado por la propia Francese como "algo nuevo, algo distinto, algo Belunístico", tuvo un estreno que generó más desconcierto que carcajadas por los diversos momentos catalogados en redes como bizarros.

El envío abrió con un número musical en el que bailarines parodiaron Pink de Lizzo (tema conocido por su uso en la película Barbie). Minutos después, la conductora reapareció cometiendo errores deliberados, recurso que la producción utilizó como elemento cómico pero que, en varios pasajes, pareció más voluntarioso que eficaz.

Entre las secciones más comentadas estuvo la autoentrevista que Francese se realizó a sí misma : un bloque sin edición ni un hilo conductor claro que, según la propia presentadora, formaba parte del tono “desparpajado y humorístico” del ciclo. En un momento, la conductora se dirigió a la audiencia con cierta autoconciencia:

¿Y el humor? Los videos del debut televisivo de Belén Francese que mezcló bizarradas y mucha vergüenza ajena

"Si justo estás cambiando de canal y ves esto, no es que llegaste de after o estás divagando; es un programa de televisión donde van a pasar cosas alucinantes y se van a divertir".

¿Y el humor? Los videos del debut televisivo de Belén Francese que mezcló bizarradas y mucha vergüenza ajena

Otra de las piezas que llamó la atención fue el denominado Info-rima-tivo, donde Francese, junto a Listorti y Campos, leyeron noticias en forma de rima. La idea apostó por un humor surrealista y verbal que potenció la sensación de que el ciclo prioriza lo excéntrico sobre la claridad informativa.

Francese promocionó el lanzamiento en sus redes con un mensaje entusiasta: "Al fin puedo decirlo. Una voz inconfundible un programa indescifrable. Llega Belulandia con todo el desparpajo y humor. Empezá el domingo con alegría…".

¿Y el humor? Los videos del debut televisivo de Belén Francese que mezcló bizarradas y mucha vergüenza ajena

No obstante, el resultado del estreno dejó a audiencia y comentaristas divididos entre quienes celebraron la apuesta arriesgada y quienes calificaron algunos sketches como paupérrimos o simplemente incomprensibles.