Cómo cambia la gestión de las escuelas de Mendoza desde 2026 con los nuevos directivos

La finalización del Concurso de Jerarquía Directiva 2025 marca un giro importante para la organización interna de las escuelas mendocinas. Desde febrero de 2026, más de 1.250 docentes asumirán cargos directivos titulares en todos los niveles, lo que renovará equipos de conducción y modificará la forma en que se distribuyen responsabilidades dentro del sistema. La DGE considera que este movimiento permite estabilizar cargos con un mayor grado de profesionalismo y ordenar aquellos reemplazos cubiertos por suplencias.

En diálogo con MDZ , la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó qué implica este cambio para la vida cotidiana de las escuelas . “Todos los docentes que se egresaron del concurso de jerarquía directiva van a tener la posibilidad de tomar un cargo directivo como titulares. Es decir, van a dejar de tener su cargo de base para pasar a ser directivos titulares de las escuelas ”, afirmó. Según la Dirección General de Escuelas , este salto profesional también supone un impacto salarial estimado en alrededor del 30%.

Ferrari detalló que, a diferencia de las suplencias que se activan por licencias o jubilaciones, esta instancia define cargos estables. “Lo que estamos transitando es otra cosa. Es para ascender en la jerarquía de manera titular”, indicó, marcando que habrá un recambio amplio y simultáneo en distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Uno de los cambios más visibles será la recomposición de los equipos de conducción. Desde 2026, los directivos suplentes que ocuparon vacantes circunstanciales tendrán que dejar ese cargo cuando un titular asignado tome la dirección. “Si en ese cargo había una persona que era suplente, esa persona baja porque entra el director titular”, explicó Ferrari para clarificar la mecánica.

Más de 1.250 docentes asumirán cargos directivos titulares y reordenarán la vida interna de las escuelas mendocinas a partir del próximo ciclo lectivo.

Esto impactará también en la organización interna de cada escuela. Con directores y vicedirectores titulares, la gestión cotidiana quedará en manos de equipos plenamente concursados, con formación específica y estabilidad. Para la DGE , esta profesionalización ya se vio en el proceso extenso de estudio y preparación que atravesaron los docentes.

La reorganización del sistema educativo

Foto: DGE Con todas las vacantes disponibles y un orden de mérito definido, los nuevos directivos tomarán posesión de cargos que cambiarán la gestión desde 2026. DGE

En total, 1.251 docentes aprobaron el concurso y pasarán a integrar la planta directiva titular de la provincia. Pero no todos deberán tomar un cargo sí o sí: el sistema les ofrece la posibilidad de elegir entre las vacantes disponibles según su orden de mérito. “Hoy tenemos cantidad de vacantes suficientes para que todos los que aprobaron el concurso puedan optar por un cargo titular”, aseguró Ferrari.

A su vez, la subsecretaria de Educación, también, aclaró que hay docentes que prefieren no optar por aplicar a la vacante porque la que hay disponible quizá no les gusta del todo. Junto con esto, la funcionaria destacó que quienes aprueban, incluso si no optan de inmediato, tendrán prioridad para cubrir suplencias directivas.

Las vacantes, además, se siguen generando, ya sea por jubilaciones, movimientos internos y cambios administrativos abren nuevos espacios todos los meses. Actualmente hay unas 1.300 vacantes directivas, suficientes para que todos los aprobados puedan acceder a un cargo titular si lo desean.

Cómo se elige y qué implica ser titular

concurso de jerarquia directiva 2025 (2) Más de 1.250 educadores aprobaron las tres etapas del concurso provincial y se convertirán en directores de escuelas de distintos niveles. Prensa Gobierno de Mendoza

Antes del concurso de opción, la Junta Calificadora de Méritos publica todas las vacantes directivas disponibles. Cada docente concurre al acto y elige según su puntaje. “El orden de mérito está dado por el puntaje final obtenido por cada concursante una vez transitadas las tres instancias del concurso”, recordó Ferrari. Por normativa, solo pueden tomar un cargo jerárquico porque son incompatibles entre sí, es decir que no se puede tener más de un cargo jerárquico por persona.

Para el sistema escolar, tener directivos titulares implica mayor estabilidad y continuidad en la gestión pedagógica y administrativa. La DGE asegura que esto impactará positivamente en los proyectos de cada comunidad educativa. La decisión final de quién dirige cada escuela quedará completamente asentada en concursos públicos y con puntaje, lo que ordena la carrera docente.

En este momento existen dos niveles que ya terminaron el concurso completo incluido con el ofrecimiento de los cargos. Esos son 29 en Centros de Capacitación para el Trabajo y 44 en escuelas de Educación Especial. Mientras que quienes apliquen para Secundaria, Primaria, Inicial y Educación de Jóvenes y Adultos van a tener el ofrecimiento de cargos del 10 al 22 de diciembre.