La DGE convocó al acto de ofrecimiento para cubrir cargos directivos en Secundaria

El proceso incluye vacantes definidas por las Juntas Calificadoras y la toma de posesión será el 1 de febrero de 2026.

La Dirección General de Escuelas confirmó la convocatoria a los postulantes que aprobaron el Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición para cargos directivos en Secundaria.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza publicó este martes la Resolución Nº 6318, mediante la cual convoca a los docentes que aprobaron el Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición a participar del acto de ofrecimiento para acceder a la jerarquía directiva en el Nivel Secundario, tanto en escuelas orientadas como técnicas.

La convocatoria se enmarca en el proceso que incluye la aprobación del programa de evaluación, la inscripción de los postulantes, la designación de jurados y las tres instancias evaluativas, cuya etapa final —el examen oral— concluyó el 6 de noviembre de 2025.

Según la resolución, el acto se realizará bajo modalidad virtual sincrónica, y se ofrecerán los cargos directivos vacantes al 31 de octubre de 2025, definidos por las Juntas Calificadoras de Educación Secundaria y de Educación Técnica y Trabajo.

Requisitos y documentación obligatoria La normativa detalla las condiciones que deberán cumplir los postulantes al momento de ejercer su opción. Entre ellas, ser argentino nativo o naturalizado, no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, encontrarse en situación de compatibilidad según la legislación vigente y presentar documentación obligatoria: DNI, certificado psicofísico apto, declaración jurada de cargos y constancia de no infractor electoral.

Además, se establece que el orden de mérito será organizado según el puntaje total obtenido en las tres instancias del concurso. En caso de empate, el primer criterio de desempate será el mayor puntaje del bono 2025 y luego la antigüedad total en el nivel secundario.