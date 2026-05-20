Dura un año, tiene salida laboral y modalidad mixta: así es la nueva formación profesional que anunció la DGE

La DGE presentó la nueva formación profesional de Perforista Minero, una propuesta del INSUTEC pensada para responder a una demanda concreta del sector minero en Mendoza. La capacitación apunta a formar personal preparado para tareas de exploración y operación en yacimientos, en un contexto marcado por el avance de nuevos proyectos en la provincia.

La presentación se realizó en la Dirección de Minería de Mendoza y contó con la presencia de autoridades educativas y del área energética. Participaron la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; la subdirectora de Minería, Jimena Ponce; el subdirector de Educación Superior, José Reche; y el rector del IES 9-019 INSUTEC, Pablo Aceña.

Desde la DGE explicaron que la apertura de esta formación está relacionada con el crecimiento de la actividad minera en la provincia. Según indicaron, entre 2024 y 2025 Mendoza aprobó 61 proyectos, lo que generó una mayor necesidad de perfiles técnicos vinculados a la exploración y a las etapas posteriores de la actividad.

"Desde nuestra dirección estamos acompañando el avance de la provincia, buscando y formando los perfiles necesarios. En este caso, la provincia aprobó 61 proyectos entre 2024 y 2025; esto implica que hay una gran demanda del perfil de perforista, que actúa no solamente en la exploración, sino también en el período de extracción", señaló Mariela Ramos .

Un perforista minero es el trabajador encargado de operar equipos y maquinaria que permiten hacer perforaciones en el terreno para conocer qué hay debajo de la superficie. Su tarea es clave en la etapa de exploración, porque esas perforaciones ayudan a obtener información geológica y a determinar si un proyecto puede avanzar. También puede intervenir en tareas vinculadas a la extracción, siempre bajo protocolos de seguridad y cuidado ambiental.

mineria La nueva propuesta de la DGE tendrá modalidad mixta y un fuerte componente de prácticas profesionalizantes.

La DGE anunció que la modalidad será mixta

La carrera tendrá una duración de un año y se organizará en dos cuatrimestres. El plan de estudios contempla 780 horas cátedra, equivalentes a 520 horas reloj, con un 50% de prácticas profesionalizantes. La modalidad será mixta: la parte teórica se cursará de manera virtual y las prácticas serán presenciales.

Entre los contenidos previstos aparecen Introducción a la Operación y Asistencia en Perforación Minera, Contexto Minero, Marco Legal y Seguridad, Geología, Topografía e Interpretación Técnica, Tecnología de la Perforación y Mantenimiento, además de Gestión de Capital Humano y Prácticas Profesionalizantes Integradoras.

El perfil del egresado estará orientado a organizar, supervisar y ejecutar procesos de perforación destinados a la prospección, exploración y explotación minera. También podrá operar maquinaria pesada de alta tecnología, interpretar planes de minado, liderar equipos de trabajo y garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad y protección ambiental.

Cuándo abren las inscripciones

Jerónimo Shantal sostuvo que la formación responde a una necesidad puntual de Mendoza. "Sabemos que tenemos el recurso, pero un paso fundamental para avanzar en la evolución de la información geológica, que después determina si una empresa avanza o no a la siguiente etapa, es la exploración. Y para eso, la primera actividad que van a necesitar estas empresas son los perforistas", afirmó.

La inscripción abrirá el miércoles 27 de mayo a través de la página web del INSUTEC, ubicado en Ciudad de Mendoza. El cursado comenzará en agosto. Los interesados deberán tener el secundario completo o ser mayores de 25 años, y además tendrán que rendir un examen de ingreso.