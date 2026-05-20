Dura un año, tiene salida laboral y modalidad mixta: así es la nueva formación profesional que anunció la DGE
La propuesta de la DGE se dictará en el INSUTEC, durará un año y busca formar perforistas para cubrir una demanda creciente en Mendoza.
La DGE presentó la nueva formación profesional de Perforista Minero, una propuesta del INSUTEC pensada para responder a una demanda concreta del sector minero en Mendoza. La capacitación apunta a formar personal preparado para tareas de exploración y operación en yacimientos, en un contexto marcado por el avance de nuevos proyectos en la provincia.
La presentación se realizó en la Dirección de Minería de Mendoza y contó con la presencia de autoridades educativas y del área energética. Participaron la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; la subdirectora de Minería, Jimena Ponce; el subdirector de Educación Superior, José Reche; y el rector del IES 9-019 INSUTEC, Pablo Aceña.
Desde la DGE explicaron que la apertura de esta formación está relacionada con el crecimiento de la actividad minera en la provincia. Según indicaron, entre 2024 y 2025 Mendoza aprobó 61 proyectos, lo que generó una mayor necesidad de perfiles técnicos vinculados a la exploración y a las etapas posteriores de la actividad.
"Desde nuestra dirección estamos acompañando el avance de la provincia, buscando y formando los perfiles necesarios. En este caso, la provincia aprobó 61 proyectos entre 2024 y 2025; esto implica que hay una gran demanda del perfil de perforista, que actúa no solamente en la exploración, sino también en el período de extracción", señaló Mariela Ramos.
Un perforista minero es el trabajador encargado de operar equipos y maquinaria que permiten hacer perforaciones en el terreno para conocer qué hay debajo de la superficie. Su tarea es clave en la etapa de exploración, porque esas perforaciones ayudan a obtener información geológica y a determinar si un proyecto puede avanzar. También puede intervenir en tareas vinculadas a la extracción, siempre bajo protocolos de seguridad y cuidado ambiental.
La DGE anunció que la modalidad será mixta
La carrera tendrá una duración de un año y se organizará en dos cuatrimestres. El plan de estudios contempla 780 horas cátedra, equivalentes a 520 horas reloj, con un 50% de prácticas profesionalizantes. La modalidad será mixta: la parte teórica se cursará de manera virtual y las prácticas serán presenciales.
Entre los contenidos previstos aparecen Introducción a la Operación y Asistencia en Perforación Minera, Contexto Minero, Marco Legal y Seguridad, Geología, Topografía e Interpretación Técnica, Tecnología de la Perforación y Mantenimiento, además de Gestión de Capital Humano y Prácticas Profesionalizantes Integradoras.
El perfil del egresado estará orientado a organizar, supervisar y ejecutar procesos de perforación destinados a la prospección, exploración y explotación minera. También podrá operar maquinaria pesada de alta tecnología, interpretar planes de minado, liderar equipos de trabajo y garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad y protección ambiental.
Cuándo abren las inscripciones
Jerónimo Shantal sostuvo que la formación responde a una necesidad puntual de Mendoza. "Sabemos que tenemos el recurso, pero un paso fundamental para avanzar en la evolución de la información geológica, que después determina si una empresa avanza o no a la siguiente etapa, es la exploración. Y para eso, la primera actividad que van a necesitar estas empresas son los perforistas", afirmó.
La inscripción abrirá el miércoles 27 de mayo a través de la página web del INSUTEC, ubicado en Ciudad de Mendoza. El cursado comenzará en agosto. Los interesados deberán tener el secundario completo o ser mayores de 25 años, y además tendrán que rendir un examen de ingreso.