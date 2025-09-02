Xiaomi mejora fotografías en celulares antiguos gracias a la inteligencia artificial

El nuevo modo de inteligencia artificial de Xiaomi permitirá mejorar la calidad de fotos en modelos antiguos de forma gratuita y automática.

Xiaomi anunció la llegada de un nuevo modo de inteligencia artificial que mejora la calidad de las fotografías en varios celulares antiguos de su catálogo. Según la compañía, el modo “Ultra HD Picture Quality” permitirá optimizar color, nitidez y composición de las imágenes sin que los usuarios deban realizar pasos adicionales. La actualización llegará en los próximos días.

Modo de inteligencia artificial de Xiaomi mejora fotos en móviles antiguos. Imagen generada por IA

Smartphones de Xiaomi compatibles y proceso de actualización El portavoz de Xiaomi en China confirmó que nueve modelos recibirán la mejora próximamente: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Mix FOLD 3, Redmi K60 (POCO F5 Pro), Redmi K60 Pro (POCO F6 Pro), Redmi K60 Ultra (Xiaomi 13T Pro) y Redmi K60E. La actualización llegará mediante una OTA de pocos megabytes, sin necesidad de instalar una versión completa del sistema operativo.

Para aplicar el modo, los usuarios solo deberán abrir la galería y pulsar un botón para que la inteligencia artificial trabaje sobre la imagen. La función forma parte del editor de fotografías de Xiaomi y es reversible: se puede volver a la foto original si el resultado no satisface al usuario.

Cómo funciona el modo “Ultra HD Picture Quality” Xiaomi no ha revelado detalles técnicos del funcionamiento, pero asegura que la inteligencia artificial analiza la imagen y mejora parámetros como nitidez, color y resolución. Los especialistas señalan que estos sistemas pueden alterar ligeramente el realismo de la foto, aunque ofrecen ventajas para fotos con baja resolución o exposición desigual. La actualización se enfoca en facilitar la edición sin complicaciones.