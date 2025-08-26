Adiós Xiaomi HyperOS: finaliza el soporte para 9 de sus dispositivos

El fabricante chino Xiaomi anunció que nueve de sus smartphones han alcanzado la etapa EOS (fin de soporte) y dejarán de recibir actualizaciones de Xiaomi HyperOS y parches de seguridad. Entre los modelos afectados figuran dispositivos que en el país consideramos aún actuales.

Según la compañía, la decisión responde a que estos equipos no cumplen los requisitos de la próxima versión, HyperOS 3.

En su última actualización de la lista EOS (End of Support), Xiaomi detalló los modelos que dejan de tener acceso a nuevas versiones de HyperOS y a mejoras de seguridad. La lista incluye: Redmi A1, Redmi A1+, POCO C50, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11 Lite NE 5G (también conocido como Mi 11 LE), POCO M5 y Redmi 11 Prime 4G.

La compañía indicó que, aunque estos teléfonos seguirán funcionando con normalidad, no recibirán más revisiones de software . “El hardware de estos dispositivos no alcanza los requisitos mínimos de HyperOS 3”, explicó Xiaomi en un comunicado.

El fin de soporte significa que estos modelos no tendrán acceso a nuevas funciones ni a correcciones de vulnerabilidades. Esto puede representar un riesgo de seguridad con el uso prolongado. Sin embargo, los móviles seguirán operativos y podrán ejecutar aplicaciones disponibles en Android, siempre dentro de las limitaciones actuales.

image Xiaomi 11 lite quedará sin soporte HyperOS para actualizaciones Xiaomi

La decisión impacta especialmente en usuarios de teléfonos todavía vigentes en el mercado. Los Xiaomi 11T y 11T Pro, lanzados en 2021, habían recibido soporte estable con HyperOS 2, pero no accederán al salto hacia HyperOS 3. Lo mismo ocurre con el Xiaomi 11 Lite 5G NE, que mantiene buena presencia en regiones como América Latina.

image Varios modelos, entre ellos el Xiaomi 11T Pro, dejan de recibir soporte de HyperOS Xiaomi

Opciones para quienes poseen estos modelos

Xiaomi recomienda considerar la migración hacia equipos más recientes para mantener actualizaciones periódicas. Los nuevos dispositivos garantizan varios años de soporte de sistema y parches de seguridad, lo que asegura un mejor rendimiento a largo plazo.

Con esta actualización de la lista EOS, Xiaomi continúa su estrategia de renovación de catálogo, enfocada en impulsar la adopción de modelos más recientes y en la implementación plena de HyperOS 3 en su ecosistema.

FUENTE: Xiaomi4mi