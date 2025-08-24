Los populares smartphones de Xiaomi que no tendrán HyperOS 3

El nuevo sistema HyperOS 3 de Xiaomi, basado en Android 16, llegará en beta este mes y en versión estable después. Sin embargo, varios modelos de Xiaomi, Redmi y Poco quedarán fuera de la actualización.

Sin soporte: los teléfonos que Xiaomi, Redmi y Poco que no tendrán HyperOS 3

El nuevo HyperOS 3 de Xiaomi, basado en Android 16, prepara su lanzamiento en fase beta a finales de este mes. La versión estable está prevista para más adelante en el año, con una serie de mejoras de diseño, funciones y personalización. No obstante, la compañía confirmó que varios modelos populares de Xiaomi, Redmi y POCO no recibirán la actualización.

Modelos de Xiaomi que no tendrán HyperOS 3 Según información compartida por el portal especializado Xiaomi Time, entre los equipos que no podrán instalar HyperOS 3 se encuentra la serie Xiaomi 11, incluyendo el modelo Lite 5G NE. También quedarán fuera de la lista los teléfonos de la gama media Redmi Note 12 y la mayoría de los dispositivos de la serie Redmi K50, salvo el K50 Ultra.

image Redmi Note 12 sin soporte para HyperOS 3 Redmi En el caso de la submarca Poco, tampoco recibirán la actualización los modelos M5 ni los de la serie X5. Esto significa que quienes posean estos teléfonos no tendrán acceso a las novedades de HyperOS 3, que incluirá ajustes visuales, nuevas herramientas y mayor integración con Android 16.

image HyperOS 3 será la próxima gran actualización de Xiaomi, aunque no todos los dispositivos serán compatibles. Cuándo llegará la actualización HyperOS 3 Aunque Xiaomi aún no anunció la fecha exacta de lanzamiento, los reportes señalan que dejó de trabajar en HyperOS 2 y concentra sus esfuerzos en la nueva versión. El filtrador chino conocido como Digital Chat Station adelantó que el programa de pruebas beta comenzará en agosto.

De mantenerse el calendario habitual, la fase de pruebas durará algunas semanas y la versión estable podría comenzar a distribuirse alrededor de octubre. Hasta entonces, los usuarios deberán esperar la confirmación oficial de la compañía para conocer el listado definitivo de dispositivos elegibles.