Hollow Knight: Silksong provoca retrasos en otros juegos que temen competir con su lanzamiento.

El anuncio de la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong en la Gamescom 2025 marcó un antes y un después en la industria. Aunque los fans celebraron que el esperado metroidvania de Team Cherry llegará el 4 de septiembre de 2025, la noticia encendió las alarmas en varios estudios independientes que tenían sus estrenos previstos para el mismo mes. El “efecto Silksong” ya se traduce en una ola de retrasos estratégicos.

Desde su presentación en 2019, Silksong se transformó en uno de los títulos más esperados de la última década. No solo es la secuela directa de Hollow Knight —un fenómeno indie con críticas sobresalientes y más de 9 millones de copias vendidas en Steam —, sino que además sufre una larga historia de postergaciones que mantuvo en vilo a la comunidad.

Ahora que la fecha está confirmada, la presión es real: ningún metroidvania quiere enfrentarse a la expectativa generada por Team Cherry . La consecuencia inmediata fue un reacomodamiento de calendarios que afecta a varios estudios.

El caso más llamativo es el del estudio español Aeternum Game Studios, que tenía previsto lanzar Aeterna Lucis en septiembre de 2025. Sin embargo, en un comunicado oficial anunció que la secuela de Aeterna Noctis se pospone hasta 2026, con el objetivo de evitar competir directamente contra Hollow Knight: Silksong . Incluso en la ficha de Steam , el juego figuraba con lanzamiento confirmado este año, pero la estrategia cambió tras la Gamescom .

"Queremos que Aeterna Lucis reciba la atención que merece, y sabemos que septiembre estará completamente eclipsado por Silksong", expresó el estudio en redes sociales.

Talegames y Panik Arcade también modifican sus planes

El fenómeno no se limita a un solo estudio. El 23 de agosto, Talegames comunicó en Steam que la versión 1.0 de su RPG de acción Faelands, prevista para el 9 de septiembre, queda sin fecha exacta. La empresa prefirió “esperar el momento más adecuado para que el juego reciba la atención que merece”.

Por su parte, Panik Arcade decidió un retraso más corto para su juego CloverPit. Inicialmente previsto para el 5 de septiembre, ahora saldrá el 26 de septiembre, admitiendo que un lanzamiento junto a Silksong “habría comprometido seriamente” su visibilidad.

El impacto de Silksong en cifras

La magnitud del fenómeno queda clara en los números. Según datos de Alinea Analytics (agosto de 2025), Hollow Knight: Silksong acumula 4,8 millones de listas de deseados en Steam, superando ampliamente a franquicias AAA como Battlefield 6 (2,8M) o Borderlands 4 (1,8M).

Estas cifras reflejan un nivel de expectación inédito para un juego indie y justifican la decisión de otras compañías de modificar sus calendarios. El antecedente inmediato es contundente: el primer Hollow Knight generó más de 95 millones de dólares solo en Steam, consolidando a Team Cherry como un estudio capaz de alterar el mercado global.

Un septiembre marcado por el “efecto Silksong”

Lo que debería haber sido un mes con múltiples lanzamientos indie ahora tendrá un protagonista indiscutido. El estreno de Silksong no solo marca un hito para los fans, sino que también reconfigura las estrategias de marketing y ventas de estudios que buscan un espacio donde brillar sin quedar opacados.

En definitiva, el 4 de septiembre de 2025 no será recordado solo como la llegada de Silksong, sino también como el día en que un metroidvania redefinió la agenda de toda la industria.

Trailer lanzamiento de Hollow Knight: Silksong

FUENTE: Información extraída de Aeternum Game Studios