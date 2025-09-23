Tras la marcha en Mendoza: el reclamo de los taxistas y la respuesta del Gobierno

Este martes se llevó a cabo una convocatoria de un grupo de taxistas que marchó desde la Legislatura de la provincia hacia Casa de Gobierno , donde pidieron ser recibidos por las autoridades provinciales. Tras su negativa, se desplazaron al nudo vial del ingreso a Ciudad, donde hubo episodios de tensión con la policía.

Entre otras cuestiones, reclamaron una "regulación" para las plataformas de transportes, así como la implementación de un "tope" para los proveedores de esas app, porque la "excesiva cantidad" que plantean propicia una desigualdad que perjudica a todos.

Los taxistas finalmente fueron recibidos por un representante del Ejecutivo, donde plantearon sus reclamos. También lo hizo al programa "Es un montón" de MDZ Radio uno de sus delegados gremiales, José Luis Alvado .

"En la Legislatura nos recibieron Andrés Lombardi y la vicegobernadora (Hebe Casado). Hasta que llegamos a Casa de Gobierno y no nos quiso recibir Natalio Mema . Lamentablemente se puso feo, le dijimos que no nos íbamos a ir. Hubiese quedado como un caballero, como un buen funcionario si nos atendía. Pero nos llevan a la rotura. No nos quedaba otra que manifestarnos cortando, porque es la única forma que nos atiendan", señaló.

Sobre las peticiones, expuso: "El reclamo es por la desigualdad en la parte laboral y por la excesiva cantidad de vehículos que hay. Son más de 5 mil Uber y nosotros somos 1.500 taxis y otros remises. No nos conviene ni a ellos ni a nosotros". Agregó: "Lo que pedimos es que pongan un tope a las aplicaciones y que el EMOP salga a regular y controlar no solo al taxis si no a ellos también. Porque nosotros tributamos y la plata se queda en la provincia o en el país. Ellos no tributan y la plata se la llevan".

taxistas taxis protesta nudo vial (6) La marcha de los taxistas en el nudo vial. Alf Ponce Mercado / MDZ

La respuesta del Gobierno

Inmediatamente después, también en MDZ Radio, el Ministerio de Gobierno, Natalio Mema respondió a los reclamos asegurando que no hay ni habrá nunca un cupo para las plataforma, porque se trata de una decisión "política".

Al respecto del funcionamiento de las aplicaciones, desmintió una serie de puntos del reclamo. "La desigualdad no es tal. Las plataformas pagan impuestos nacionales y provinciales. Los conductores tienen carnet profesional y pagan un seguro para terceros transportados. La verificación técnica en los vehículos de las plataformas es cada tres meses. Incluso la antigüedad permitida de los vehículos es menor de la que se les permite a los taxis, por lo que es más restrictiva la legislación para las plataformas. Nos vamos a mantener en este sentido porque creemos que atrás de todo hay un usuario que hoy tiene más alternativas que años atrás", aseguró el ministro.

Además, contó que unos propietarios de taxis le pidieron al Ejecutivo tener la posibilidad de cobrar por debajo del límite a la tarifa que impone la legislación, y que recientemente salió una resolución aprobando ese pedido. "Ellos mismos nos pedían, para volverse más competitivos".

Es una temática justamente de la que se quejó el delegado sindical al señalar que "ellos (las plataformas) pueden hacer un viaje que si vale 10 mil pesos, lo cobran a 6 mil. Nosotros queremos hacer lo mismo y no nos permiten". Sin embargo, cuando fue consultado por la resolución que habilitan esta oferta, aseguró que se trata de un acuerdo privado entre una empresa específica con el Gobierno, en el que los dueños buscan hacer "oferta y propaganda con la plata de los demás".

taxistas taxis protesta nudo vial (3) Los taxistas cortaron la circulación en el nudo vial. Alf Ponce Mercado / MDZ

Dudas sobre la intencionalidad de la marcha

Con el trasfondo en análisis, el ministro Mema puso en duda la intencionalidad de la marcha y una supuesta utilización política de la temática en la etapa preelectoral. Señaló que la convocatoria "estuvo anunciada y se coordinó con la policía" y que Mendoza se caracteriza por "garantizar el derecho a la manifestación, sin ir en contra del derecho del resto de los ciudadanos a circular libremente".

Sin embargo, insinuó que lo que le llamó la atención de la misma fue el "estilo". "En Casa de Gobierno con cánticos de cancha, bombas de estruendo, insultos elevados, con gente de otras provincias. Media rara la manifestación, no acostumbramos a tenerlas de este tipo en la provincia. Creo que forma parte del clima electoral, que es de donde queremos salir", señaló. A su turno, el delegado gremial agradeció a los representantes de la CGT que estuvieron en el lugar y a los taxistas que se plegaron de Córdoba, San Luis y San Juan.

Natalio Mema le respondió: "Desde 2018 reglamentamos nuestras plataformas. En su momento una legislación única en el mundo, porque en ningún lugar se habían legislado antes que lleguen. Fue muy novedosa en el país, tanto que desde hace 7 años nos vienen pidiendo la reglamentación en distintos lugares del país, como Córdoba, Santa Fe y San Juan. Hoy trajeron gente de esos lugares para la protesta".