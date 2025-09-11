Liquidación total: un supermercado ofrece camperas, buzos y remeras desde $5.000

Septiembre, conocido como el mes de las promociones en todos los rubros, sigue dando de qué hablar en cuanto a los descuentos que lanzan distintas empresas. En este caso, el supermercado Coto confirmó que la ropa que se vende en sus sucursales viene con un importante descuento hasta este jueves.

Con la llegada del fin del invierno, la cadena de supermercados Coto lanzó una importante liquidación en su sección de indumentaria . Hasta este 11 de septiembre se podrán encontrar descuentos de hasta el 60% en camperas, buzos, remeras y otras prendas seleccionadas, disponibles tanto en los locales que cuentan con sector textil como en su tienda online.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran remeras masculinas a partir de $5.200, buzos de dama en torno a los $13.999 , sweaters desde $19.999 y camperas clásicas o de diseño femenino a $19.999 y $23.999, según el modelo. En la mayoría de los casos, los precios ya incluyen rebajas que rondan el 60% respecto de su valor original.

Las promociones del supermercado que atrae a los clientes.

El intento de robo se registró en una de las sucursales de los supermercados Coto

La promoción es válida para pagos en efectivo, débito o crédito, y se enmarca en la política de descuentos que la cadena viene aplicando durante septiembre en distintos rubros, como electrónica, electrodomésticos y artículos de tecnología.

Para quienes buscan maximizar el ahorro, resulta clave tener en cuenta los días específicos de reintegros con tarjetas bancarias o billeteras digitales, que permiten combinar beneficios y alcanzar precios todavía más bajos.

También es importante verificar los topes de devolución, que varían según la entidad financiera o el medio de pago utilizado.

Con precios de remeras que parten de poco más de $5.000, la liquidación de Coto aparece como una oportunidad atractiva para renovar el guardarropa básico sin realizar un gran gasto.