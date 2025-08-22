Un supermercado ofrece un 50% de descuento en ropa: cómo comprar en Mendoza
Un reconocido supermercado argentino, con sucursal en Mendoza, ofrece imperdibles descuentos para comprar ropa. Cómo aprovechar el beneficio.
El supermercado Coto confirmó en las últimas horas una imperdible promoción para sus clientes más fieles. La misma está relacionada a un gran descuento en el área de indumentaria. Se puede comprar en las sucursales físicas y en las tiendas online de la cadena.
En esta ocasión, el supermercado ofreció hasta un 50% de descuento en ropa para hombres, mujeres y niños, incluyendo también calzados, remeras, buzos, camperas y jeans, entre otros productos.
De lo más llamativo que pudo consultar este medio en la plataforma digital de Coto es las remeras de mujer a $9.000 o calzas que están en tan solo $7.000 con esta nueva promoción. También ropa para varones con camperas a solo $28.000 y jeans desde $25.000, precios accesibles comparando el mercado textil en Mendoza.
Sin duda que esta promoción llegó para todos aquellos que necesitan renovar el armario en la salida de la temporada de invierno y se suma a otras promociones que actualmente ofrece la cadena.
En un contexto donde los precios de la ropa se mantienen elevados, esta promoción surge como una alternativa para quienes desean equilibrar presupuesto y necesidades de vestimenta, evitando la necesidad de viajar al exterior en busca de mejores ofertas.
Los mejores precios de ropa con descuento que ofrece el Coto
Algunos ejemplos de los descuentos en ropa masculina incluyen:
-
Remera Caba Estampa Palm Mc Blanco Talle XL — $6.999,50 (antes $13.999)
Sweater Gris Punto Retenido Talle XL — $24.999,50 (antes $49.999)
Jean Slim Fit Elastizado Azul Talle 50 — $32.499,50 (antes $64.999)
Campera Aviador Talle 52 — $37.499,50 (antes $74.999)
Para las mujeres, las rebajas alcanzan prendas como:
-
Musculosa Dama Crudo Talle L — $7.499,50 (antes $14.999)
Jean Dama Slouchy con Pinzas Talle 3 — $24.999,50 (antes $49.999)
Campera Dama Corta Negra Talle 40 — $27.999,50 (antes $55.999)
Campera Dama Larga Verde Talle 42 — $34.999,50 (antes $69.999)
Los descuentos estarán disponibles hasta agotar stock en cada sucursal, y pueden variar según la ubicación o si se realizan a través de la plataforma online. La promoción aplica únicamente a los productos incluidos en los listados oficiales de Coto y se pueden consultar oficialmente haciendo click aquí.
En caso de ir físicamente al establecimiento, la recomendación es consultar a los empleados del lugar por el precio de los productos antes de comprarlos para chequear que estén incluidos en la promoción mencionada.