El nuevo anuncio de YPF para cargar nafta con descuento: cómo acceder

Este miércoles, YPF anunció oficialmente la implementación de una nueva promoción destinada a sus clientes. Ante los recientes aumentos de la nafta en todo el país, ahora habrá un descuento para quienes buscan cargar combustibles de la petrolera estatal. El dato del horario será vital para acceder.

En concreto, la promoción se hará efectiva y se podrá aplicar desde esta madrugada, entre las 00 y las 6. Si bien antes regía para las estaciones de autodespacho exclusivamente, ahora se podrá cargar nafta a un precio más barato en cualquier estación de servicio en esos horarios.

El descuento que se aplica sobre el valor del litro de nafta es del 6% al pagar mediante la aplicación oficial en cualquier tipo de estación de servicio del país. Sin embargo, quienes opten por hacerlo en establecimientos con autodespacho (donde no hay operadores ni playeros) el descuento será del 9%.

La promoción es válida para todos los usuarios particulares que carguen nafta desde las 00 a las 6 de la madrugada de cada día. La promoción no cuenta con limitación en cuanto a los días de carga, aunque sí aclararon desde YPF que no podrán hacerlo las empresas, sino los usuarios particulares exclusivamente.

El método de pago deberá realizarse exclusivamente con la aplicación de YPF, que se puede descargar para iOS y Android en cualquier teléfono celular.

El límite pensado de YPF es de 150 litros como máximo por mes, lo que puede llegar a equivaler un total de 4 tanques llenos por usuario en un auto con un motor promedio.

Qué son las estaciones de servicio con autodespacho

Las estaciones de servicio con autodespacho son aquellas en las que no hay operadores ni playeros como estamos acostumbrados a ver.

Sirven para que el mismo conductor sea quien cargue el combustible sin asistencia del personal. En estas estaciones de servicio hay un descuento extra del 3% en horas de la madrugada y es por eso que la promoción termina realizando un reintegro del 9% en el total de la carga.

Actualmente hay solo 7 estaciones de servicio de autodespacho en el país y una está en Mendoza, ubicada en Acceso Sur y Boedo de Luján de Cuyo.

Según indicaron desde YPF, esta medida es posible gracias a la técnica del micropricing, que ajusta los precios según los horarios y las demandas, reduciendo así las pérdidas que se dan en horas nocturnas. En dicho turno cae abruptamente la demanda y con esta promoción buscan repuntar en las ventas en ese horario.

El anuncio fue confirmado por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien resaltó el impacto positivo de la promoción en la rentabilidad durante las horas nocturnas.