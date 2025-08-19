Otra vez aumentó la nafta en YPF: por qué en algunas zonas es más caro

Preocupación por el fuerte aumento de los combustibles en pocos días. La nafta súper pasó de $1.324 a $1.347.

YPF volvió a aumentar los precios de sus combustibles en todas las estaciones de servicio de Mendoza. El jueves 14 de agosto se vio un incremento y este martes volvió a subir de forma considerable. La nafta súper pasó de $1.324 a $1.347.

Desde hace un tiempo que YPF utiliza un nuevo método para saber cuánto tiene que valer el litro de combustible en cada estación de servicio. Esto quiere decir que no todos los surtidores tienen los mismos precios, ya que depende y se ajusta según la zona y la demanda.

Por ejemplo, la YPF de Bandera de Los Andes tiene los siguientes precios:

Nafta súper: paso de $1.324 a $1.347

Infinia: de $1.522 a $1.556