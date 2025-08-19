Otra vez aumentó la nafta en YPF: por qué en algunas zonas es más caro
Preocupación por el fuerte aumento de los combustibles en pocos días. La nafta súper pasó de $1.324 a $1.347.
YPF volvió a aumentar los precios de sus combustibles en todas las estaciones de servicio de Mendoza. El jueves 14 de agosto se vio un incremento y este martes volvió a subir de forma considerable. La nafta súper pasó de $1.324 a $1.347.
Desde hace un tiempo que YPF utiliza un nuevo método para saber cuánto tiene que valer el litro de combustible en cada estación de servicio. Esto quiere decir que no todos los surtidores tienen los mismos precios, ya que depende y se ajusta según la zona y la demanda.
Por ejemplo, la YPF de Bandera de Los Andes tiene los siguientes precios:
Nafta súper: paso de $1.324 a $1.347
Infinia: de $1.522 a $1.556
Diesel: de $1.356 a $1.371
Infinia diesel: de $1.491 a $1.541
GNC: se mantiene en 475
Por otro lado, en la YPF de Acceso Sur y Rawson los precios están más baratos:
Nafta súper: $1.292
Infinia: $1.519
Infinia diesel: $1.510
Diesel 500: 1.362
GNC: 580